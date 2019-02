Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo: matrimonio e figlio

Le dichiarazioni di Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo

Nuova intervista di coppia a Verissimo per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La showgirl e il nuotatore sono stati ospiti del salotto di Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 2 febbraio. Il nuovo volto di Milan Channel ha parlato dei progetti futuri con il compagno, che sono davvero numerosi a un anno dal primo incontro. “Ne abbiamo tanti e tra questi potrebbe esserci anche quello del matrimonio. Siamo due persone molto attaccate alla famiglia che finalmente si sono trovate e diciamo che in futuro potrebbe esserci la realizzazione di questo sogno”, ha confidato l’ex Velina di Striscia la notizia. “Lei usa il condizionale ‘potrebbe’, invece io dico che un matrimonio ci sarà sicuramente. Non ho ancora fatto la proposta ma sono convinto che prima o poi sposerò Giorgia”, ha aggiunto lo sportivo.

Filippo Magnini e la squalifica: le parole a Verissimo

“Non esiste al mondo un caso come il mio, sarebbe anche questo un record perché è una cosa veramente particolare. In pratica, loro pensano che io abbia fatto una cosa che in realtà non ho fatto: è un processo alle intenzioni che non ci sono mai state. È una vicenda molto strana, la giustizia ordinaria mi ha scagionato totalmente, in termini sportivi, invece, ci vuole più tempo ma io sono molto fiducioso. Mi hanno inibito per 4 anni senza aver mai avuto controlli positivi, mentre ci sono atleti che hanno avuto controlli positivi a cui hanno dato una squalifica minore della mia: per la giustizia sportiva commettere un reato è meno grave che pensarlo”, ha raccontato Magnini a Verissimo. Determinante è stato l’aiuto di Giorgia Palmas: “Mi ha aiutato tantissimo in quei mesi e anche lei è rimasta allibita dell’accusa. Ci penso ogni giorno, anche perché non conosco ancora i motivi, ma penso anche che sono nato sotto una stella che mi porta a sopportare i fardelli perché ho le spalle grosse”.

Filippo Magnini sogna un figlio con Giorgia Palmas

“Un figlio è un miracolo della vita ed è la cosa più bella del mondo. Sono innamorata pazza di Sofia e l’argomento figli è talmente bello e importante che va preso con la giusta delicatezza. Ma se dovesse succedere sarebbe bellissimo”, ha detto Giorgia Palmas, che al momento non è in dolce attesa. “Voglio diventare genitore con Giorgia. È lei che mi fa sentire questa voglia di avere una famiglia insieme”, ha concluso Filippo Magnini.