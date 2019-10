Non è la d’Urso, Meloni sbotta: “Non sono qui a fare il pagliaccio”

Live – Non è la d’Urso, caos in studio. Giorgia Meloni sbotta: “Non sono qui a fare il pagliaccio”. Aida Nizar attacca ma ha tutti contro: Katia Ricciarelli e Alba Parietti la riprendono

Dopo l’ospitata di Salvini, Live – Non è la d’Urso anche nell’appuntamento di domenica 6 ottobre ha puntato su un big della politica. In studio è arrivata Giorgia Meloni che ha affrontato le famose cinque sfere del programma, rispettivamente presiedute da Katia Ricciarelli, Alba Parietti, Aida Nizar, Giampiero Mughini e Roberto Alessi. Dopo uno scambio di idee con Alba Parietti, è scoppiato il caos quando è intervenuta Aida. La vulcanica spagnola ha attaccato frontalmente la leader politica di Fratelli d’Italia avendo il dente avvelenato perché quest’ultima le diede dell’ignorante dopo il che fece il bagno nella fontana di Piazza Navona a Roma.

Anche Katia Ricciarelli contro la spagnola: “Ma chi sei?”

“Io so quattro lingue e sono laureata e lei?”, ha attaccato la Nizar, venendo però prontamente asfaltata dalla Meloni che ha risposto sia in inglese sia in spagnolo. L’opinionista ha continuato a ringhiare con discorsi alquanto confusionari. La leader politica ha cercato più volte di dare delle risposte, venendo però continuamente interrotta dalla spagnola. A questo punto, anche la Parietti è intervenuta contro l’iberica: “Tu stai facendo un danno a questo spazio, in cui si dovrebbero fare domande serie.” Pure la Ricciarelli ha perso la pazienza con la Nizar sbottando un sarcastico: “Ma chi sei?“. Tuttavia l’ex gieffina ha proseguito a schiamazzare senza sosta. I “Posso parlare?” ripetuti dalla Meloni non si sono più contati finché è esplosa: “Io sono una persona seria, dovete farmi argomentare. Non sono venuta qui a fare il pagliaccio”.

Aida Nizar ingestibile a Live Non è la d’Urso. Giorgia Meloni: “Mi dispiace che sia andata così”

Anche la padrona di casa Barbara d’Urso ha cercato di placare la spagnola, ma niente da fare. Tra un’interruzione, una schiamazzata e un “Posso parlare?” si è arrivati alla fine dell’intervista. “Mi dispiace che sia andata così”, ha chiuso la Meloni, evidentemente sconsolata dalla situazione caotica creatasi.