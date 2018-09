Pomeriggio 5, ciclone Aida Nizar: litiga con tutti e le cade la spallina del vestito

Aida Nizar senza freni a Pomeriggio Cinque: incidente in diretta e scontro con gli ospiti

Aida Nizar, ospite attesissima a Pomeriggio Cinque, è stata oggi ancora una volta una protagonista indiscussa della scena. In diretta, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha intrattenuto il pubblico da casa e gli ospiti in studio, facendo saltare i nervi anche a qualcuno dei presenti. A fare scalpore, però, non sono state tanto le sue parole ma il suo vestito. Mentre era impegnata a discutere con Vittorio Sgarbi prima e con Raffaello Tonon dopo, per ben due volte, ad Aida Nizar è scesa giù la spallina del vestito. La donna, quindi, ha mostrato in video un’immagine di sé che la stessa Barbara d’Urso ha definito non adatta ad un “Programma in fascia protetta”.

Pomeriggio 5, Aida Nizar protagonista della scena: il rimprovero e le precisazioni di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso, pur mostrandosi a tratti divertita dall’esuberanza di Aida Nizar, ha subito preso posizione contro alcune esternazioni dell’esuberante spagnola. Prima di tutto, ha precisato la conduttrice, con il bagno nella fontana di Trevi, Aida ha sicuramente dato il cattivo esempio quest’estate. Quando alla Nizar è scesa poi la spallina del vestito per la seconda volta, sempre Barbara, non ha esitato un momento a rimproverarla. Nella discussione che ha visto Aiza Nizar scontrarsi contro tutti in studio, in fine, la padrona di casa di Pomeriggio 5 ha più volte preso le difese dei suoi ospiti (soprattutto di Raffaello Tonon che tanto si è infastidito per alcune affermazioni della spagnola).

Aida Nizar commenta il suo incidente in motorino: “Sono una miracolata!”, ma Barbara d’Urso non apprezza

Aiza Nizar, oggi, da Barbara d’Urso è stata ripresa anche per un altro fortunato/sfortunato evento che ha visto l’ex gieffina protagonista quest’estate. Il video dell’incidente di quest’ultima in motorino, diventato virale sul web, è stato commentato in studio, soprattutto a seguito delle esternazioni della Nizar. Quest’ultima, nello specifico, si è definita una “Miracolata” per non aver riportato lesioni dopo l’impatto, e per questo motivo ha infastidito molto Barbara che,come ha spiegato, sul sacro non è disposta a scherzare o a fare dell’ironia.