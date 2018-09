Giordano e Nilufar Temptation, gli autori svelano: qualcosa è cambiato

Anticipazioni Temptation Island Vip: tra Giordano e Nilufar è cambiato qualcosa, parlano gli autori

Tanta curiosità per la prima edizione di Temptation Island Vip. Tra i protagonisti del programma condotto da Simona Ventura ci sono anche Giordano e Nilufar. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne ha deciso di prendere parte al docu-reality nella speranza di uscirne con una relazione più equilibrata, serena e consapevole. In ogni caso, gli autori stessi del programma hanno rivelato come stanno andando realmente le cose. A quanto pare, dobbiamo dimenticarci della Addati e del Mazzocchi che abbiamo imparato a conoscere durante il percorso affrontato al Trono Classico. I ruoli sono cambiati notevolmente e a svelarlo sono proprio Raffaella Mennoia e Fabio Pastrello. Questi ultimi hanno infatti rivelato alcuni particolari dettagli su ciò che andrà in onda su Canale 5.

Giordano e Nilufar sono cambiati durante Temptation Island Vip: la verità

Giordano ha deciso di proseguire la sua storia d’amore con Nilufar, nonostante la ragazza abbia ammesso di aver detto delle bugie nel corso del suo trono. A causa di questo particolare dettaglio, l’inizio della loro relazione non è stato tutto rose e fiori. Ora, Mazzocchi pare abbia preso le redini della situazione e la Addati sembra essere invece divenuta più morbida nei confronti dell’ex corteggiatore, nonché suo attuale fidanzato. Come riportato sulle pagine del magazine di Uomini e Donne, la giovane napoletana non è più la parte predominante della coppia. Sull’isola delle tentazioni si capirà sin da subito che le cose hanno preso una piega diversa e che i due ragazzi non sono gli stessi di quando hanno lasciato insieme lo studio di Maria De Filippi.

Temptation Island Vip, Giordano e Nilufar non sono più gli stessi: c’entra qualcosa Nicolò Ferrari?

Molto curioso anche il fatto che tra i tentatori che condivideranno il villaggio con le fidanzate Vip di Temptation Island ci sia anche Nicolò Ferrari. Il giovane di Milano è stato corteggiatore e non-scelta della bella Addati. Tra i due potrebbe esserci stato un piccolo riavvicinamento e confronto. Ricordiamo che il ragazzo mostrò molta commozione nel momento in cui scoprì di non essere lui la scelta della tronista.