Temptation Island Vip: ecco chi sono i tentatori della prima edizione

Temptation Island Vip: il cast dei tentatori della prima edizione

Manca sempre meno all’inizio della prima edizione di Temptation Island Vip. Le coppie a partecipare saranno Valeria Marina e Patrick Baldassarri, Nicoletta Larini e Stefano Bettarini, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga, Marcella Esposito e Fabio Esposito, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi e Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Ma chi sono i single che cercheranno di mettere alla prova queste storie d’amore? Alcuni personaggi sono già noti al pubblico, soprattutto quello di Uomini e Donne. A partecipare, infatti, ci saranno Nicolò Raniolo, modello, che ha corteggiato Sabrina Ghio. Inoltre, nel 2014 ha già partecipato come tentatore a Temptation Island. Ad accompagnarlo ci sarà Andrea Cerioli, ex gieffino ed ex tronista, anche se ha abbandonato il trono per poi fidanzarsi fuori dagli studi con Valentina Rapisarda. Non manca nemmeno Nicolò Ferrari, che ha partecipato a Riccanza e poi ha corteggiato Nilufar, che sarà con lui nel villaggio in Sardegna.

Temptation Island Vip: tutti i tentatori della nuova edizione

Nel villaggio della fidanzate saranno presenti anche Davide Rossi, attore 32enne, primogenito di Vasco Rossi e Giorgio Alfieri. Quest’ultimo ha partecipato al reality Campioni nel 2005, è stato tronista nel 2006/2007 e con la sua scelta, Martina Luciani, ha avuto la figlia Asia. Per ultimo, Francesco Chiofalo, il famoso Lenticchio, che torna a Temptation Island in una nuova veste. Tra le tentatrici, invece, ci sono Laura Cremaschi, Miss Padania famosa per essere la Bonas di Avanti un altro, Erjona Sulejmani, Miss Albania arrivata in Italia per amore del calciatore Blerim Dzemaili, da cui ha avuto un figlio, anche se poi hanno preso strade diverse.

Temptation Island Vip: le tentatrici della prima edizione

Tra le tentatrici della prima edizione di Temptation Island Vip troviamo anche Laura Bragato, Federica Ciocci ed Emma Dalla Benetta. La prima è diventata famosa per aver indossato le casacche di alcuni campioni della Serie A, la seconda si è classificata terza a Miss Italia 2013 e a 21 anni è diventata mamma e la terza è una modella vicentina che nel 2010 è stata una befana nell’appuntamento speciale di Affari tuoi.