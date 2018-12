Giordano Mazzocchi annulla l’evento: “Sono sottoterra”. Fan: “Grande”. La lettera addolorata dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Giordano Mazzocchi cancella l’evento che avrebbe dovuto vederlo protagonista oggi 8 dicembre. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe dovuto partecipare a una serata in programma presso la discoteca Sofia di Fondi, ma di comune accordo con il suo management e la direzione del locale ha optato per annullare l’ospitata. Troppo il dolore, troppo lo sconforto per la tragedia che è avvenuta poche ore fa, durante un concerto di Sfera Ebbasta (la cronaca finora ha riportato un drammatico bilancio: 6 morti e decine di ferite, qui i dettagli del tragico evento). Il compagno di Nilufar Addati ha affidato anche ai social il suo dolore, spiegando i motivi del suo gesto e ricevendo il plauso dei fan.

“Oggi il mio stato d’animo è sottoterra. Quello che è accaduto ieri notte mi ha sconvolto”

“Ciao ragazzi, oggi il mio stato d’animo è sottoterra – scrive Mazzocchi sui suoi profili social -. Quello che è accaduto ieri notte mi ha sconvolto ed ha creato in me un profondo dispiacere. Pertanto questa sera non parteciperò alla serata in programma presso la Discoteca Sofia di Fondi, in accordo con il mio management e la direzione artistica del locale”. Giordano invita poi al silenzio e alla riflessione: “Questa sera sarà dedicata al silenzio ed invito tutti a riflettere. Certe cose non devono succedere! Esprimo le mie condoglianze a tutte le famiglie delle vittime e sono vicino a tutti i feriti. Un abbraccio, Gio”. I numerosi fan del giovane hanno applaudito la decisione, inviando molti pensieri di apprezzamento.

Tragedia di Corinaldo: il cordoglio sui social

Sui social tantissimi sono stati coloro che in queste ore hanno espresso il loro cordoglio per la tragedia avvenuta a Corinaldo (Ancona). Tra questi c’è stato anche Fedez, personaggio che di concerti e discoteche in cui ci si esibisce cantando, se ne intende. Il rapper, tra rabbia e dolore, ha usato parole dure nei confronti di alcuni gestori di locali, riferendosi alla vendita dei biglietti oltre la capienza massima che le strutture possono ospitare.