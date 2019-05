Giordana e Tish fanno pace: la conferma dopo Amici (Video)

Amici news: finita la guerra fra Giordana e Tish, ora compaiono insieme

È tornato il sereno tra Tish e Giordana dopo settimane di liti continue. Ora che la cantante dai capelli arancione è fuori dai giochi e la finale di Amici 18 è alle porte, le due hanno deciso di deporre l’ascia di guerra e realizzare un video per tutti i loro fan. Sono apparse molto vicine, sorridenti e felici per il successo che hanno raggiunto: grazie ad Amici di Maria De Filippi, sono arrivate dritto al cuore di un numero spropositato di fan che stravedono per loro. Sono molto amate dal pubblico a casa e sicuramente i loro album avranno un futuro fortunato. Lo stesso vale per Alberto Urso, che era presente insieme a loro al primo firma-copie tenutosi alla Discoteca Laziale.

Video Tish e Giordana fuori da Amici 2019: hanno fatto davvero pace

Dopo aver saputo dell’incontro speciale tra Tish e Stash avvenuto dopo la semifinale, ora abbiamo avuto la conferma che non assisteremo più a nessuna polemica su Giordana e Tish. Hanno fatto pace. E questa volta davvero. Il profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi, attraverso il video che troverete più in basso, ci ha permesso di capire che hanno messo da parte ogni tipo di ostilità: “Una giornata pazzesca in vostra compagnia non poteva che chiudersi con un enorme grazie a voi che avete reso possibile tutto questo”.

Fan di Giordana e Tish felici: i commenti

Se Tish ha avuto delle belle parole da Rudy e Stash, Giordana invece ha ricevuto un messaggio da Ludovica Caniglia, l’ex componente della squadra Bianca di Amici 18. Quello che però adesso ha fatto tanto chiacchierare è stata la ritrovata pace di Giordana e Tish. I fan hanno apprezzato: “Tish e Giordana hanno fatto pace e risolto tutto. Quindi direi che le due fandom potrebbero smettere di accanirsi l’una contro l’altra. Buona fortuna ad entrambe”; “Menomale che Giordana e Tish si sono chiarite. Sono contenta”; “Che bello vedere Tish e Giordana vicine”. A quale altra sorpresa assisteremo? Leggendo le anticipazioni sull’ultima puntata di Amici, scoprirete tante altre novità!