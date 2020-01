Giordana Angi e Rudy Zerbi, verità rapporto: cos’è successo prima di Sanremo

Cos’è successo tra Rudy Zerbi e Giordana Angi prima di Sanremo? Le loro parole sorprendono tutti

Ve li ricordate Giordana Angi e Rudy Zerbi ad Amici? L’insegnante trovava sempre qualcosa che non andava nelle esibizioni della cantante e, in particolare durante il Serale, ha cominciato a usare contro di lei termini come “karaoke” o “voce gracchiante”; termini che hanno puntualmente infastidito notevolmente la Angi, che però è stata sempre brava a mantenere il controllo, a non farsi deconcentrare sul suo percorso (che è terminato con un meritato secondo posto) e a non rispondere da maleducata al suo professore. A distanza da quasi un anno dai loro battibecchi televisivi, cos’è successo davvero tra Rudy e Giordana?

Amici news, Rudy Zerbi fa gli auguri di compleanno a Giordana e lei gli risponde così

Pare che Rudy abbia cominciato a credere nel talento della Angi, tanto da condividere con lei una serie di selfie che dimostrano anche la loro intesa… che mai c’è stata ad Amici! I due si punzecchiano a vicenda, ma solo oggi abbiamo avuto la conferma che Zerbi ci tiene particolarmente a Giordana. Cos’ha fatto? Le ha scritto questo messaggio d’auguri: “Buon compleanno alla mia nuova migliore amica Giordana! Fatele tutti gli auguri qui che lei mi segue sempre con grande entusiasmo”. Giordana gli ha risposto: “Che si fa in questi casi? Ci si gratta?”. Chissà che ne penserà Tish – storica rivale di Giordana e pupilla di Zerbi – per quello che è successo fra i due…

Amicizia Rudy-Giordana e il tifo del professore nei confronti di Riki e Alberto Urso

Rudy Zerbi e Giordana Angi hanno quindi fatto capire che è nata un’amicizia. E che il professore la sosterrà al Festival di Sanremo! La cantante ha parlato delle emozioni provate durante le prove e ha ricevuto un inaspettato messaggio. C’è da dire che quest’anno Rudy dovrà fare il tifo per altri due cantanti di Amici di Maria De Filippi per i quali ha nutrito sempre una profonda stima, Alberto Urso e Riki: quest’ultimo ha lanciato una bomba poco prima di Sanremo!