Giordana Angi si è fidanzata? Il lungo messaggio sull’amore

La situazione sentimentale di Giordana Angi: la cantante di Come mia madre si è fidanzata?

Il tema principale delle canzoni di Giordana Angi è l’amore. Non semplicemente l’amore verso una fidanzata (ha scritto parecchi brani per la sua ex storica), ma anche verso le persone speciali che arricchiscono la vita: al Festival di Sanremo ha portato Come mia madre, un pezzo interamente dedicata alla sua mamma, colonna portante di ogni sua giornata. Ora, nel giorno di San Faustino, Giordana ha voluto far maggior chiarezza sulla sua vita privata, facendo capire a tutti i suoi fan se è davvero fidanzata o almeno innamorata di qualcuna. Ad Amici di Maria De Filippi aveva raccontato di aver perso la testa per una ragazza… e adesso?

Il messaggio sull’amore di Giordana Angi: a chi lo ha dedicato?

Su Instagram, Giordana Angi ha fatto ben intendere di “essere innamorata dell’amore” (frase che si sente spesso in Tv) e che quindi è single: “Auguri all’amore, che per me oggi è festa, come lo sarà domani, ogni giorno festa dell’amore, anche senza San Valentino. Dicono esista una festa di un bambino chiamato Amore. E chi la festeggia lo mette sempre al primo posto. Lo difendono molto questo Amore, sapete? Questa gente che conosco lo difende senza accorgersene, semplicemente essendo: con luce, purezza riflessa”. Mentre Giordana stava scrivendo questo messaggio, Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti si sono incontrati ad Amici…

Ultime curiosità su Amici di Maria De Filippi

[…] Perché lui ha libertà, non va mica in giro col vocione ad urlare, non si vende mica, lui è fragile, bello come il sole, forte. Lo riconosciamo, noi, Amore. Non ci caschiamo. Lui ha come radice libertà". Non perde le speranze, sa che prima o poi lo troverà: "Quello vero, però, che non vuole niente in cambio, che dà senza tempi né scadenze, perché c'è e non può farne a meno".