Amici 19, Gaia genitori: “Lasciati a 18 anni, non avevo soldi”

La vita di Gaia Gozzi: cosa le era successo prima di arrivare ad Amici 2020?

Gaia Gozzi ha fatto una confessione a Stash Fiordispino sui suoi genitori. Ha seguito la sua passione per la musica da sempre, ha fatto diversi sacrifici e a 18 anni, invece di seguire lo stesso percorso degli altri giovani, ha deciso di lasciare le comodità della sua casa per coltivare il suo talento. Ha fatto tanto per diventare la cantante che è adesso: si è saputa distinguere a X Factor, quando era una concorrente, e vale lo stesso ad Amici di Maria De Filippi. La sua fame di palco è forte, lo si legge bene nei suoi occhi, e Stash quest’oggi le ha voluto dare dei consigli che lui ha ascoltato per la prima volta da una cantante che gli ha permesso di avere un percorso meraviglioso ad Amici 2020.

I consigli di Stash Fiordispino e quel ricordo legato a Elisa

Mentre i professori stanno decidendo chi saranno gli altri concorrenti del Serale di Amici, Gaia può già preparare le esibizioni senza troppe preoccupazioni: “Ho scaricato la tensione del percorso e la paura di dover uscire”. Stash dei The Kolors le ha detto: “Ti sei messa veramente in gioco, devi metterci la vera umiltà. E te lo dice una persona che ha fatto il tuo stesso percorso. Nella prima fase ci si coalizza, poi bisogna fare un passo in avanti da soli, mettendoci il cuore e fre…doci dell’aspetto tecnico”. E poi ha speso delle bellissime parole per Elisa: “Non smetterò mai di ringraziare Elisa, il vero regalo di questo programma. Tu stai già facendo questo salto. Sei cambiata molto. Vedo tanta umiltà. Approfittane per scrivere tanto”.

Genitori Gaia Gozzi: la confessione della cantante di Amici

Gaia di Amici ha raccontato di aver avuto un percorso difficile, scelto da lei stessa, pur di realizzare il suo sogno di diventare una cantante: “I miei genitori sono felici, è stata una caciara. Mia madre è felicissima, mio padre è pazzo per quello che mi è successo. Io non ho mai voluto far pensare la mia decisione di far musica ai miei genitori. A 18 anni sono andata via. Io non ho mai chiesto soldi, solo in alcuni momenti. Era necessario andare via da casa, altrimenti non avrei mai scritto determinate cose”.