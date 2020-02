Elena D’Amario e Nigiotti, ad Amici imbarazzo: lei commossa “Primo amore”

La storia di Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti ad Amici: Maria De Filippi chiama la ballerina in studio

Colpo di scena nella puntata di oggi di Amici 19. No, nessuna maglia di cui non vi avevamo già parlato ma una carrambata di quelle che solo Maria De Filippi poteva regalare al pubblico il giorno di San Valentino (ricordate che la puntata è stata registrata ieri 14 febbraio): la conduttrice ha infatti ospitato Enrico Nigiotti e ha voluto che fosse proprio Elena D’Amario ad annunciarne l’uscita del CD Nigio. Forse tutti avevano messo in conto che entrambi avrebbero reagito con un certo imbarazzo ma nessuno avrebbe mai immaginato che lei avrebbe tirato fuori anche qualche lacrima. Così è successo invece: ricorderete tutti infatti che Elena ed Enrico sono stati fidanzati ad Amici 2010 e che lui si eliminò dalla gara proprio per favorire il percorso di lei con cui era finito al televoto. Il resto è storia.

Enrico ed Elena, lei commossa ad Amici: l’emozione prima dell’annuncio del CD Nigio

Maria all’inizio ha scherzato con Enrico ricordando l’abbandono della gara per lei e soprattutto sottolineando che “all’epoca la testa non era esattamente quella di adesso!”. Poi la conduttrice si è soffermata sui miglioramenti fatti nel corso degli anni e sul fatto che adesso “scrive davvero bene” ma è quello che è successo dopo che nessuno si aspettava: Elena infatti è entrata in studio per annunciare l’uscita dell’album Nigio e si è commossa nel ricordare quello che hanno passato assieme. “È stato il mio primo fidanzato – queste le parole della D’Amario –! Il primo amore non si scorda mai!”.

Le ultime news sugli amori di Elena ed Enrico dopo Amici

Ciò non significa ovviamente che Elena voglia ritornare assieme ad Enrico ma semplicemente che i ricordi fanno bene: quelle della D’Amario sono le lacrime di chi ha custodito nel cuore una storia bella e che a un certo punto è stata presa in contropiede e ha ricordato i bei momenti passati quando erano ancora piccoli entrambi. Oggi lei è single mentre lui è felicemente fidanzato con Giulia. Vi lasciamo ad alcuni tweet per farvi rendere conto di cosa ha scatenato Maria oggi col suo scherzetto:

Enrico Nigiotti fino a due anni fa sapevo a stento chi fosse, ma a Sanremo ha portato due belle canzoni. Ti sto amando ma torna con Elena subito#Amici19 — just hungry (@justsugarfree) February 15, 2020

Cosa sono stati per noi Elena e Nigiotti non potete capirlo #amici19 — il fù Danïlœ (@nugellae) February 15, 2020

Cosa sono stati per noi Elena e Nigiotti non potete capirlo #amici19 — il fù Danïlœ (@nugellae) February 15, 2020

Elena e Nigiotti sposatevi #Amici19 — sofia (@borntolovebike) February 15, 2020