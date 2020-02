Enrico Nigiotti: la canzone di Sanremo 2020 è dedicata alla fidanzata Giulia

Enrico Nigiotti è fidanzato: la canzone di Sanremo 2020, Baciami adesso, è dedicata a Giulia

Dopo l’omaggio al nonno a Sanremo 2019, Enrico Nigiotti ha deciso di dedicare la nuova canzone Baciami adesso alla fidanzata Giulia. Una storia d’amore importante, che ormai va avanti da tempo e che ha regalato serenità e stabilità all’ex concorrente di Amici e X Factor. Giulia gestisce una scuola di danza a Livorno e ha conosciuto Nigiotti grazie ad amici in comune. I due oggi convivono in Toscana insieme a due deliziosi cagnolini e sperano un giorno di mettere su famiglia anche se l’artista ha chiarito che ora non è il momento. “L’ho scritta pensando a due persone che si ringhiano da lontano, ma in realtà si vogliono più vicine. Certe storie finiscono perché c’è troppo orgoglio, a volte bisognerebbe solo fermarsi un istante e dire: “Me lo dai un bacio?”, ha dichiarato il 32enne a Tv Sorrisi e Canzoni.

Le ultime parole di Enrico Nigiotti sull’ex fidanzata Elena D’Amario

Felice con Giulia, qualche tempo fa Enrico Nigiotti ha parlato dell’ex fidanzata Elena D’Amario, conosciuta nella Scuola di Amici. Per lei Nigiotti ha deciso di ritirarsi dal programma per non sfidarla in una puntata del Serale. “A quell’età, a 23 anni, ti innamori sempre e di chiunque. Eravamo ragazzi, e io ho fatto una ragazzata. Tanto più che quell’estate, dopo il programma, lei è partita per l’America e ci siamo lasciati. Ma penso che sarebbe finita comunque. Pentito? Ma figuriamoci, mai avere rimorsi. Tuttavia quell’esperienza di Amici l’ho vissuta in modo troppo infantile, al di là dell’auto esclusione. Mi sono rovinato con le mie mani. Ma ho capito che le scelte portano a delle conseguenze. Poi ho lavorato la terra, ho sgobbato e mi sono rialzato. E quei lividi li porto addosso come gioielli, insieme con i tatuaggi”, ha chiarito Nigiotti.

Il testo di Baciami adesso, la nuova canzone di Enrico Nigiotti

Sembra sempre inverno

Oggi è un mese che non so… non riconosco

Ci ringhiamo da lontano come i cani,

E ci pensiamo ancora più vicini

È così

È così… è così… è così

Che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui

È così

È così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Sembra sempre inverno

Questo cielo che fa buio troppo presto

Questo senso di buttarci troppo sale

Questa voglia… voglia di sapore

È così… è così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Fermarmi qui, in mezzo a tutta questa gente

E senza dire niente baciami adesso

Baciami, baciami… baciami adesso

…Che poi fa buio presto…