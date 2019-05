Giordana Angi, la confessione dopo la finale: “Amici è stato vita, ho paura”

Amici 2019, le parole di Giordana dopo la finalissima

Le soddisfazioni per Giordana Angi ad Amici 2019 sono state tantissime perché la cantante ha vinto il premio della critica dal valore di 50mila euro, ed è riuscita anche a imporsi con dei pezzi davvero belli: pensate soltanto ai brani Casa, Chiedo di non chiedere e Ti ho creduto che canticchieremo senza dubbio per molto tempo e che le hanno permesso di condividere la sua vita con il pubblico. Le soddisfazioni aumenteranno senz’altro dopo il programma con l’arrivo di un secondo CD in cui troveremo tanti altri pezzi, oppure con la partecipazione a Sanremo 2020, chissà; Giordana insomma ha tanto da costruire ancora, anche se adesso scrivendo su Instagram si è concentrata solo sul sogno che ha vissuto ad Amici di Maria De Filippi in un lunghissimo messaggio ai fan.

I ringraziamenti di Giordana: “Amici è stato vita”

“Chiudo con questa foto di un sorriso che ho addosso – fa riferimento alla foto che trovate in apertura di questo articolo – e che voglio tenermi stretto, tenendomene un po’ in borsa per quando ce ne sarà bisogno […] Mi sento grata per ogni cosa capitatami in questo percorso […] Per me Amici è stato vita, non TV […] perché mi ero promessa di provare a darvi la verità così per come la sentivo dentro di me. Sbagliando, cadendo, ma essendo me stessa. Con il coraggio delle mie fragilità. Solo così avrei potuto pensare di fare un percorso sincero e riuscire, poi, a guardarvi negli occhi. Altrimenti per me tutto questo non avrebbe avuto senso”. Difatti chiunque abbia parlato di Giordana ne ha sempre messo in evidenza non solo la grande capacità di scrittura ma anche lo spirito autobiografico delle sue canzoni: basti pensare ad esempio a cos’è emerso ieri in finale quando Alessia Marcuzzi ha parlato con Loredana Bertè.

Il futuro di Giordana dopo Amici: “Non vedo l’ora di vedervi”

“È stata – ha così continuato Giordana – una finale bellissima, un momento che non dimenticherò mai e che faccio veramente tanta fatica a realizzare […] Ho paura di svegliarmi domani e scoprire che sia stato un sogno […] Non vedo l’ora di vedervi, ad uno ad uno. Di guardarvi negli occhi come avete fatto voi con me. Domani si parte. Grazie ad Amici per esser stata casa ed anche famiglia. Grazie ancora ad ognuno di voi. Grazie”. Il pubblico in effetti ha dimostrato di amare Giordana sin dagli inizi della trasmissione sebbene il suo gradimento non abbia mai toccato le vette di Alberto che ieri ha trionfato con il 69%: si tratta di una percentuale stratosferica che non mette in cattiva luce la Angi ma che semplicemente mostra quanto il pubblico si sia affezionato al cantante lirico. Non possiamo che fare tanti auguri a Giordana per una carriera ricca di grandi successi e costellata da pezzi profondi e veri come quelli che l’hanno fatta amare dai fan.