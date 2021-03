Gilles Rocca parte per l’Isola dei Famosi: l’addio struggente alla fidanzata

Gilles Rocca salpa per l’Honduras e dedica alla fidanzata un messaggio d’addio struggente. Il vincitore di Ballando con le Stelle 2020 in questo ore sta facendo i bagagli e a breve decollerà assieme al resto del cast per la location che sarà il teatro della nuova Isola dei Famosi, la cui puntata di esordio è prevista per lunedì 15 marzo 2020. Al timone della trasmissione di Canale 5 ci sarà Ilary Blasi, che torna a condurre in tv dopo mesi di stop.

“Manca davvero poco alla partenza per l’Honduras… mi mancheranno tanto i miei affetti, i miei gatti, i miei amici… ma soprattutto mi mancherà il mio amore immenso, Miriam”, scrive Rocca su Instagram che aggiunge: “Porterò con me tutto l’amore che mi è stato dato in questi anni e quando sarò davanti a quelle albe e quei tramonti meravigliosi sarete e sarai lì con me”.

Gilles e la Galanti sono una coppia più che rodata. La scintilla è scattata nel lontano 2009, mentre frequentavano entrambi un corso di perfezionamento per attori, presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Da allora sono inseparabili. Diverse volte si è mormorato di un presunto matrimonio all’orizzonte per la coppia; in realtà non c’è alcun preparativo nuziale in corso. “Ci scegliamo ogni giorno da undici anni. Più di così…”, spiegava Rocca qualche settimana fa, in una intervista.

Più concreta invece l’ipotesi di un figlio nel futuro prossimo. Chissà, magari dopo il ritorno dall’Isola. Al magazine Nuovo, di recente, Gilles ha confidato che da un po’ di tempo lui e Miriam stanno pensando di avere un frutto d’amore. A ‘intralciare’ i buoni propositi fino ad ora ci sono stati i tanti impegni professionali della coppia. “Appena arriverà il momento giusto lo faremo”, ha chiosato il vincitore di Ballando, non escludendo che presto possa aprirsi nella sua vita il capitolo relativo alla paternità.

Isola dei Famosi 2021, il cast ora è completo: chi non ce l’ha fatta

Nelle scorse ore la produzione del reality show targato Mediaset ha finito di annunciare tutti i componenti del cast. In totale, ai nastri di partenza, saranno 16 i naufraghi. A non farcela sono stati Giovanni Ciacci e Amedeo Goria, che non hanno superato le visite mediche e quindi hanno dovuto per cause di forza maggiore rinunciare all’avventura in Honduras. Anche l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli e la madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, non ci saranno, a differenza di quanto trapelato su diverse agenzie di stampa nei giorni scorsi.