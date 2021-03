Miriam Galanti è tornata a parlare della sua relazione con Gilles Rocca. Da sempre molto riservata la giovane attrice ha fatto uno strappo alla regola visto che il fidanzato è ora impegnato all’Isola dei Famosi, dove è già considerato uno dei papabili vincitori. Gilles e Miriam stanno insieme dal 2009: si sono conosciuti ad un corso di recitazione – è stato un colpo di fulmine per entrambi – e da allora non si sono più lasciati. Due mesi dopo il primo appuntamento Rocca ha chiesto alla Galanti di andare a vivere insieme. Una proposta arrivata in maniera molto originale, con tanto di dentifricio…

A raccontarlo è stata Miriam Galanti sulle pagine del settimanale Grand Hotel:

“Una sera ho dormito a casa sua. Quando mi sono svegliata lui era già uscito, ma ho trovato un messaggio scritto con il dentifricio sullo specchio del bagno: “Vieni a vivere con me?”. Gli ho scritto “sì”, sempre con il dentifricio. In quella casa abbiamo poi vissuto insieme per un anno e quel messaggio non l’abbiamo mai cancellato”

L’attrice, vista in Don Matteo e in Che Dio ci aiuti, ha inoltre ricordato il primo appuntamento. Per l’occasione Gilles Rocca ha prenotato in un ristorante stupendo sul lago di Bracciano e poi, dopo cena, ha portato Miriam al Gianicolo, il colle da cui si gode di una delle più belle vedute di Roma. Lì, sotto le stelle, è arrivato il primo bacio.

Miriam Galanti ha chiarito che Gilles Rocca è un vero e proprio romanticone. In dodici anni non sono mai mancati i gesti d’amore importanti, come l’ultimo avvenuto prima della partenza per l’Isola dei Famosi.

“Ha aspettato che uscissi di casa e poi ha tappezzato le pareti del salotto, della cucina, della camera da letto, del bagno, con tantissimi post it gialli su cui aveva scritto “Ti amo”. Ne ho trovati dentro al frigorifero, nella doccia, nella lavatrice, e alcuni persino sulla tazza del water. Gilles è un uomo con un cuore d’oro capace di travolgerti con il suo amore”

Chi è Miriam Galanti

Miriam Galanti, 32 anni, è un’attrice e conduttrice tv. Ha recitato molto a teatro e nelle fiction Don Matteo e Che Dio ci aiuti. In questo periodo presenta su Sky Arte Sei in un paese meraviglioso in coppia con Dario Vergassola.

Chi è Gilles Rocca

Gilles Rocca, 37 anni, è un attore e regista nonché ex calciatore. È diventato famoso, suo malgrado, a Sanremo 2020 quando, durante la lite tra Bugo e Morgan, è stato inquadrato dietro le quinte. Data la sua avvenenza Gilles è stato subito notato e le sue immagini sono diventate virali sui social network.

Successivamente è stato ospitato più volte da Caterina Balivo a Vieni da me, dove ha avuto modo di raccontare la sua storia professionale e privata. Rocca si trovava nel backstage dell’Ariston perché stava aiutando il padre che ha una ditta di strumenti musicali. Nell’autunno 2020 ha vinto Ballando con le Stelle.

La carriera di Gilles è però altro: oggi è un attore, regista e modello, ma in passato ha provato a sfondare nel mondo del pallone. Nel 2004 ha partecipato pure a Campioni, il reality show di Italia 1 sul calcio. Dopo quell’esperienza un infortunio si è rivelato fatale e l’aitante romano ha preferito dedicarsi alla recitazione.