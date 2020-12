Gilles Rocca parla dei suoi guadagni: “Senza il contratto per Ballando…”

By

L’emergenza Coronavirus è un problema per tutti, compresi i personaggi del mondo dello spettacolo. Con la chiusura di cinema e teatri tanti operatori sono fermi da mesi. Un problema anche per Gilles Rocca, vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Il 37enne è un regista e attore ma prima di tutto un fonico. Possiede infatti una ditta di famiglia che da 19 anni è presente al Festival di Sanremo.

Ma al di là dell’ultima esperienza – dove Gilles Rocca si è fatto notare nella bagarre tra Bugo e Morgan – non è stato un anno semplice per la ditta del giovane. È stato il diretto interessato a parlarne in un’intervista concessa al settimanale Diva e Donna:

“Sono stati mesi assurdi, di ansia. Senza il contratto per Ballando, con il mondo dello spettacolo fermo, sarebbero stati mesi durissimi. Durante il primo lockdown la ditta ha fatturato solo 150 euro per il noleggio di una chitarra”

Insomma, come tanti operatori dello spettacolo anche Gilles Rocca e i suoi collaboratori hanno trovato più di qualche difficoltà. E nonostante il successo nel varietà di Milly Carlucci Rocca non intende abbandonare il mestiere di fonico.

Gilles Rocca è pronto a tornare al Festival di Sanremo, dove ha avuto pure il piacere di conoscere uno dei suoi miti, il pugile Mike Tyson. A causa del Coronavirus la kermesse è slittata, più precisamente dal 2 al 6 marzo. Ma Gilles spera di affermarsi come regista e attore e tornare a lavorare con la fidanzata Miriam Galanti.

Gilles Rocca e Miriam Galanti si amano da ben dodici anni e convivono a Roma. Si sono conosciuti al Centro sperimentale di cinematografia ed è stato un colpo di fulmine per entrambi. Nonostante la lunga relazione per il momento entrambi non sentono l’esigenza di sposarsi o allargare la famiglia.

Più volte però Gilles Rocca ci ha tenuto a ribadire che Miriam Galanti è la donna giusta, quella del per sempre. Tanto che l’attore non ha mai ceduto al fascino di Lucrezia Lando, la ballerina con la quale ha vinto Ballando con le Stelle. Tra maestra e allieva solo affetto, stima, grande amicizia e nulla più.

La storia di Gilles Rocca

Gilles Rocca, 37 anni, è un attore e regista nonché ex calciatore. È diventato famoso, suo malgrado, a Sanremo 2020 quando, durante la lite tra Bugo e Morgan, è stato inquadrato dietro le quinte. Data la sua avvenenza Gilles è stato subito notato e le sue immagini sono diventate virali sui social network.

Successivamente è stato ospitato più volte da Caterina Balivo a Vieni da me, dove ha avuto modo di raccontare la sua storia professionale e privata. Rocca si trovava nel backstage dell’Ariston perché stava aiutando il padre che ha una ditta di strumenti musicali.

La carriera di Gilles è però altro: oggi è un attore, regista e modello, ma in passato ha provato a sfondare nel mondo del pallone. Nel 2004 ha partecipato pure a Campioni, il reality show di Italia 1 sul calcio. Dopo quell’esperienza un infortunio si è rivelato fatale e l’aitante romano ha preferito dedicarsi alla recitazione.