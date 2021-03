Gilles Rocca e i problemi con la suocera: dopo il Covid è cambiato tutto

Gilles Rocca è felicemente fidanzato da dodici anni con l’attrice e conduttrice Miriam Galanti. Nella relazione non sono però mancati momenti turbolenti, dovuti in parte al rapporto complicato che si è instaurato tra il naufrago dell’Isola dei Famosi e la suocera. È stata la stessa Miriam ad ammettere in un’intervista concessa a Grand Hotel che il fidanzato non è mai andato troppo d’accordo con la madre. Secondo la Galanti entrambi hanno un carattere molto forte e questo ha causato qualche screzio e incomprensione. Ma dopo gli ultimi mesi qualcosa è cambiato…

In seguito alla vittoria a Ballando con le Stelle Gilles Rocca ha contratto il Coronavirus. Il 38enne ha contagiato Miriam Galanti che si è accorta di avere il virus troppo tardi, quando era già tornata a Mantova, la sua città natale, dalla madre e dal fratello. Tutta la famiglia ha dunque combattuto contro il Covid-19 e quella che è stata peggio è stata proprio la suocera di Gilles.

Miriam Galanti ha ammesso che la madre Iris, 62 anni, è stata ricoverata d’urgenza con una polmonite bilaterale interstiziale che l’ha costretta a stare venti giorni con la maschera per l’ossigeno. Un vero e proprio inferno per la famiglia Galanti visto che in quel periodo Gilles stava combattendo con il virus a Roma mentre Miriam era rimasta a Mantova, chiusa in casa con il fratello.

“Nonostante la lontananza il mio amore è riuscito a darmi la forza di andare avanti. Mi ascoltava per ore. Tutto questo dramma ha fatto capire anche a mia madre che Gilles è un grande uomo”

Oggi la signora Iris si è quasi ripresa del tutto anche se periodicamente deve tornare a fare la tac ai polmoni per controllare che non siano rimaste delle lesioni dopo la malattia. Se il rapporto con la suocera è cambiato dopo i problemi di salute diverso il legame che si è instaurato tra Gilles Rocca e il padre di Miriam Galanti.

Tra l’attore e regista, nonché fonico di Sanremo 2020, e il suocero il feeling è stato immediato. L’uomo, ex guardia giurata, è però venuto a mancare qualche anno fa: è morto a 60 anni a causa di un infarto.

La scomparsa del padre non è l’unico grave lutto nella famiglia di Miriam: durante l’infanzia la Galanti ha perso a causa della leucemia la sorella minore Lucrezia.