Giglio e Yulia, bufera per una foto bollente: lato b in vista, poi lo sfogo

Polemiche per Luca Giglioli e Yulia Bruschi dopo il Grande Fratello. Non sono di certo la coppia che sta attirando di più l’attenzione dopo la finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma ecco che in queste ore i due ex gieffini tornano al centro della scena per via di una foto che ritrae lei con il lato b in vista di fronte a una finestra. A condividerla è stato proprio il parrucchiere, tramite una Storia su Instagram.

Da quel momento, la coppia è stata sommersa dalle critiche. In particolare, a finire sotto accusa è stato Giglio, che a detta di molti avrebbe dovuto evitare di esporre così la sua fidanzata. Nella foto, che poi è stata rimossa da Luca, è possibile vedere Yulia di spalle mentre guarda fuori dalla finestra, completamente nuda. L’ex concorrente del reality show di Canale 5 ha cercato di nascondere il lato b della sua fidanzata utilizzando un’emoticon imbarazzata.

Di fronte alle numerose polemiche, lo stesso Giglio ha deciso di intervenire in queste ore con il suo profilo Instagram. Il parrucchiere si è lasciato andare a un piccolo sfogo, con il quale fa presente di essere sconvolto dalle critiche nate per via di questo scatto che ritrae Yulia nuda di fronte alla finestra. Ecco le sue parole:

“Scandalizzarsi per una foto di un sedere di schiena mi sembra un po’ esagerato. Siamo nel 2025 e ogni persona è libera di potersi mostrare come meglio crede. Non si vede nulla, quindi ammirate un bel sedere. Baci”

Pertanto, Giglio non si è per nulla pentito di aver condiviso questo scatto della sua Yulia, tanto che consiglia ai fan di ammirare semplicemente la sua bellezza. Molti hanno trovato la foto dell’ex concorrente del Grande Fratello 18 decisamente fuori luogo. Anzi, tanti spettatori non comprendono il motivo per cui ha deciso di condividere questo scatto, palesemente incentrato sul lato b della fidanzata. Non si comprende il messaggio, più che altro, che il parrucchiere voleva far passare.

Inoltre, c’è chi fa notare che Giglio avrebbe dovuto evitare di condividere questo genere di foto, visto che Yulia è spesso chiacchierata. Il motivo? Il pubblico di Canale 5 che ha seguito il reality show sa bene che la Bruschi ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia per via di una causa che la vede protagonista con il suo ex fidanzato. La produzione e Alfonso Signorini hanno consigliato alla ragazza di abbandonare i giochi proprio per evitare di avere ulteriori problemi.

Ma ecco che una volta uscita dalla Casa, Yulia è stata spesso protagonista di accesi gossip, per nulla positivi. Infatti, veniva accusata di aver tradito Giglio, mentre lui ancora si trovava in gioco. La Bruschi era stata beccata in compagnia del suo ex fidanzato e non solo. Alla fine, l’amore ha trionfato e Luca, tornando subito tra le sue braccia una volta uscito dalla Casa, ha dimostrato di non avere alcun dubbio sulla loro relazione.