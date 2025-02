Yulia Bruschi, scoop di Chi: è di nuovo amore con l’ex, foto e dettagli

Colpo di scena Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello, è tornata assieme all’ex fidanzato Simone Costa. Questo almeno è ciò che assicura Chi Magazine che, nel lanciare lo scoop, pubblica anche delle paparazzate che sembrano non lasciare spazio ad alcun dubbio a proposito del probabile ritorno di fiamma. In particolare, la rivista ha divulgato degli scatti in cui si vedono Yulia e Simone affiatati e complici mentre si abbracciano all’interno del ristorante di lui. In un’altra immagine si vedono l’ex gieffina e Costa accompagnare un amico in una concessionaria Ferrari. E ancora, ecco un’istantanea in cui Simone si fa riprendere accanto a un cervo sulle cui corna mette l’anello che ha donato alla Bruschi. E Giglio?

Per chi si fosse perso qualche passaggio del percorso della modella, è opportuno riavvolgere rapidamente il nastro della sua vicenda da quando ha messo piede nella Casa più spiata d’Italia. Al GF Yulia è entrata da fidanzata di Simone Costa. Nel reality, però, si è avvicinata sempre più a Luca Giglioli, detto Giglio. Una situazione che aveva spinto Costa a chiedere un confronto con la compagna. Confronto che è stato concesso, con la Bruschi che aveva palesato la sua intenzione di proseguire la conoscenza con Giglio. Tra l’altro, pure di recente, la modella aveva espresso la volontà di voler proseguire la frequentazione con quest’ultimo fuori dallo show. Alla luce dello scoop di Chi, sembra che abbia cambiato idea. Chissà come la prenderà Giglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Tra l’altro, prima che Yulia si invaghisse di Luca, aveva ricevuto da Simone, in occasione del suo compleanno, un prezioso anello (quello che negli scatti di Chi è sulle corna del cervo). Come poc’anzi spiegato, la ragazza si era poi avvicinata a Giglio. In cotanto fervore sentimentale, Yulia ha dovuto abbandonare il GF per una vicenda alquanto delicata. L’ex fidanzato Simone, che a quanto pare non è più ex, aveva sporto denuncia nei confronti della modella, accusandola di violenza domestica. Yulia, per affrontare tale questione, ha deciso di fare le valige e ritirarsi dal gioco televisivo.

Adesso si scopre che con Simone pare proprio che sia tornato il sereno. Giglio è all’oscuro di tutto. Non resta che attendere la sua reazione quando vedrà le paparazzate della Bruschi e Costa. Nel frattempo gli utenti affezionati alle dinamiche del GF, sui social, stanno facendo piovere una marea di critiche nei confronti di Yulia.