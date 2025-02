Simone Costa smaschera Yulia: ‘Dormiamo insieme’. La rivelazione

Qualche mese fa Yulia Bruschi è stata costretta ad uscire definitivamente dalla casa del “Grande Fratello” a causa di una denuncia da parte dell’ex fidanzato Simone Costa fatta per violenza. Fin dall’inizio, però, l’ex gieffina ha negato per poi affermare di parlare con il ragazzo solo per vie legali. Eppure, da giorni i due sarebbero stati visti insieme nonostante lei sia fidanzata con Giglio, attualmente concorrente del reality. E c’è dell’altro: su Nuovo Tv, Costa ha rivelato alcuni dettagli che metterebbero in cattiva luce la sua ex compagna.

Le dichiarazioni di Simone Costa

“Siamo andati a cena, a ballare e non solo. Abbiamo anche dormito insieme. Lei non può tenere il piede in due scarpe”. Sono queste le ultime dichiarazioni rilasciate a Nuovo Tv da Simone Costa dopoché la sua ex fidanzata Yulia ha affermato in diretta tv durante una puntata del “Grande Fratello” di parlare con il suo ex compagno solo per vie legali e di avere un buon rapporto con lui sotto consiglio degli avvocati.

La storia con Giglio

Nell’attesa di una conferma o smentita da parte di Yulia Bruschi, il pubblico italiano, che ha seguito le vicende d’amore dell’ex gieffina, è curioso di sapere quale sarà l’epilogo della storia con Giglio, concorrente del “Grande Fratello“. I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e si sarebbero innamorati.

Nonostante Simone Costa, ex fidanzato di Yulia, sia entrato nella casa per un confronto con la concorrente, Yulia e Giglio hanno continuato a stare insieme anche dopo l’uscita di lei dalla casa. Eppure, il fantasma dell’amore passato continua a persistere e sono tanti a credere che Giglio debba fare i conti con la sua compagna una volta uscito dal Grande Fratello.

La denuncia di Simone Costa

Aspettando ulteriori dettagli riguardo al triangolo amoroso, ricordiamo che Simone Costa ha denunciato Yulia Bruschi per aver subito violenza fisica da parte di lei. Infatti, secondo quanto dichiarato dal diretto interessato, prima di entrare nella casa del “Grande Fratello”, l’ex concorrente lo avrebbe sfregiato in viso. Dal canto suo, Yulia continua a smentire ma intanto sarà chiamata a rispondere alle domande del giudice in tribunale.

Chi è Yulia Bruschi

Appena venticinquenne, Yulia Bruschi è una modella Italo-cubana che si è fatta conoscere ancora di più dal pubblico italiano con il suo ingresso nella casa del “Grande Fratello”. Fin dai provini si è definita una ragazza di carattere, esigente e determinata. Il suo punto di riferimento più grande è sua madre.