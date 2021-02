Gigi Hadid è rifatta? La supermodella neomamma svela il suo segreto

Molti sono convinti che Gigi Hadid sia rifatta, ovvero che abbia ricorso alla chirurgia estetica negli anni. Diverse pagine social, negli anni, hanno fatto notare i vari cambiamenti che sono avvenuti sul volto della super modella. Diventata mamma da poco della sua prima figlia Khai, Gigi decide di rispondere nuovamente a queste voci sui suoi presunti ritocchini sul volto. La 25enne, mentre gira un video con Vogue parlando della sua beauty routine, ribadisce di non aver mai ritoccato nulla sul suo viso. Ma qual è dunque il motivo per cui molti continuano a notare delle particolari differenze da quando è entrata nel mondo della moda fino a ora? La fidanzata di Zayn Malik torna indietro nel tempo e ripensa ai suoi primi red carpet. In quelle occasioni non aveva dei truccatori e così era costretta a truccarsi da sola.

Gigi è consapevole del fatto che molte persone, riguardando le sue prime foto nel mondo della moda, notino delle differenze. In particolare, sa che il pubblico ha sempre sostenuto che si fosse rifatta il naso. Ma la stessa supermodella ci tiene a precisare che “questo è il poter del trucco”. Dunque, tutta questione di make up. Già lo scorso anno, la Hadid aveva smentito le voci riguardanti i presunti ritocchini, affermando che prova terrore a pensare alla chirurgia estetica. Oggi Gigi ribadisce quel concetto e svela qual è la verità:

“Non ho mai fatto niente alla mia faccia, ma il modo in cui ho imparato a fare il contouring in certi punti, mettere l’abbronzante in alcuni punti e lasciarlo fuori in altri è qualcosa che devi imparare”.

Questo è, pertanto, il segreto riguardante i cambiamenti sul volto di Gigi. Prima di diventare una modella, però, la Hadid non pensava minimamente al make up. Infatti, lei stessa confessa che quando era una liceale non era “una grande truccatrice”. Ma poi con il tempo, quando è diventata un volto noto nel mondo della moda, più veniva fotografata e più capiva cosa le stava bene. Come riporta Lifeandstylemag, sarebbe stato impossibile per lei sottoporsi nell’ultimo anno a procedure invasive, visto che ha partorito da pochissimo tempo.

Ora la Hadid si sta chiaramente godendo la nuova vita da mamma. La figlia, nata dalla storia d’amore con l’ex cantante dei One Direction, ha ovviamente cambiato in meglio la sua vita. Solo qualche settimana fa è stato svelato il nome della piccola. I due neogenitori avevano preferito mantenere il segreto al riguardo. Un periodo speciale quello che sta vivendo la coppia in questi mesi. Inoltre, proprio nelle ultime settimane, si è fatta sempre più concreta l’ipotesi che Gigi e Zayn siano vicini al matrimonio.