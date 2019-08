Gigi Hadid: dopo la disavventura a Mykonos si consola con Tyler Cameron

Gigi Hadid dopo Mykonos torna a farsi vedere con Tyler Cameron

Procede a gonfie vele la frequentazione tra Gigi Hadid e Tyler Cameron. La modella e la star del reality show americano The Bachelorette sono stati avvistati di nuovo insieme. I paparazzi hanno pizzicato la coppia mentre passeggiava per le strade di New York lo scorso 13 agosto in compagnia di alcuni amici. I due non hanno fatto nulla per nascondersi, segno che puntano molto su questa liaison nata neppure da un mese. Per la nuova uscita sia Gigi sia Tyler si sono vestiti in maniera casual: lei con t-shirt verde oversize, jeans larghi e strappati e tacchi a punta; lui con maglietta bianca aderente, jeans blu e comode sneakers. L’Hadid si è dunque consolata con la nuova fiamma dopo la disavventura a Mykonos di qualche giorno fa.

Gigi Hadid derubata a Mykonos: il racconto della top model

La scorsa settimana Gigi Hadid è volata a Mykonos con Bella per festeggiare il compleanno della loro sorella maggiore, Alana. Le tre hanno affittato una villa per godersi qualche giorno di relax ma hanno dovuto fare i conti con uno spiacevole imprevisto. Rientrate dopo una serata trascorsa a festeggiare i 34 anni di Alana, che lavora come designer, hanno trovato la casa saccheggiata, con abiti e oggetti personali sparsi ovunque. Le ragazze hanno subito avvertito le forze dell’ordine, che non sono però intervenute tempestivamente. Bella, Gigi e Alana hanno così fatto ritorno, prima del previsto, negli Stati Uniti. L’ex fidanzata di Zayn Malik si è poi sfogata sui social network: “Non lasciatevi ingannare dai social. Qui non è così idilliaco come potrebbe sembrare, non lo consiglio. Spendete i vostri soldi altrove!”.

Gigi Hadid e Tyler Cameron si frequentano da qualche settimana

Gigi Hadid e Tyler Cameron si sono conosciuti grazie ad amici in comune. A luglio hanno cominciato a seguirsi su Instagram, come notato dai fan più attenti, e lo scorso 4 agosto sono stati beccati per la prima volta insieme a Brooklyn. Gigi è single da novembre 2018, da quando ha chiuso la relazione con Zayn Malik, ex One Direction, durata tre anni. Nonostante l’addio, i due hanno mantenuto un ottimo rapporto, fatto di stima e amicizia.