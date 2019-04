Zayn Malik furioso su Twitter, colpa di Gigi Hadid? Lui la difende

Zayn Malik e Gigi Hadid, i tweet del cantante. Lui la difende a spada tratta

Zayn Malik e Gigi Hadid si sono ufficialmente lasciati. Molti fan però continuano a sperare di rivederli insieme ma gli ultimi gossip parlerebbero di un nuovo fidanzato per la Hadid. Quello che è successo nelle ultime ore sul profilo Twitter dell’ex One Direction ha però creato un vero caso. Polemiche sui social e una bufera sul web si sta abbattendo su Zayn. A finire sotto accuse alcune affermazione fatte dal cantante proprio attraverso il social network. Giorni fa infatti scrisse frasi non carine, molti hanno pensato allora che fossero indirizzate all’ex: “Non sei la persona che dicevi di essere”, oppure, “Che ne dici di andare a f… con le tue ca… irrilevanti“. A questo punto i fan hanno pensato si rivolgesse a Gigi, soprattutto dopo le voci sempre più insistenti circa una sua nuova frequentazione. Ora però Zayn è intervenuto a calmare le acque, smentendo il tutto e difendendo la modella.

Zayn Malik, dopo la bufera difende la ex Gigi Hadid

“I miei tweet non sono per Gigi Hadid quindi lasciatela in pace. Lei è la donna più fantastica che io conosca. E non ha fatto altro che amarci e supportarmi anche quando Dio sapeva che non me lo meritavo. Quindi se avete qualcosa da dire, ditela direttamente a me e vi metterò al vostro posto. Se non sapete niente state zitti“, questo il messaggio carico di rabbia del cantante. A questo punto i fan si sono scatenati. Molti infatti stentano a riconoscere il vecchio Zayn, quel ragazzo misterioso e dolce dei primi tempi. Sembra infatti molto arrabbiato ma non ne sappiamo il motivo. C’è addirittura chi crede che tutte le frasi poco carine pubblicate siano spezzoni di una nuova canzone. Ma dove sta la verità?

Zayn Malik e Gigi Hadid una coppia da sogno

Erano davvero una coppia da sogno. Lui uno dei cantati più di successo degli ultimi anni, lei uno degli angeli di Victoria’s Secret. Ad annunciare la loro rottura ci ha pensato mesi fa una fonte vicina alla famiglia su E!News: “Pensano sia la cosa migliore per loro adesso. […] Sono molto focalizzati sulle loro carriere, Zayn in studio e nella promozione del disco, mentre Gigi sta pensando a sé stessa“, anche se giorni fa Vanity Fair aveva parlato di un loro ritorno di fiamma.