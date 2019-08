Gigi Hadid beccata insieme a Tyler Cameron: nuova coppia in arrivo?

Gigi Hadid ha un nuovo amore? La modella è stata beccata in compagnia di Tyler Cameron

Questo è sicuramente lo scoop del momento: la super modella Gigi Hadid è stata vista insieme a Tyler Cameron, uno dei volti celebri del programma americano The Bachelorette. I due pare abbiano deciso di vedersi tra le vie di New York anche perché non sono passati di certo inosservati. Il loro flirt però sta facendo parecchio rumore per un motivo preciso. Tyelr Cameron infatti prima di essere stato avvistato in compagnia della super modella, sembra avesse un altro amore. Il ragazzo infatti pare fosse legato sentimentalmente ad Hannah Brown, che ha conosciuto proprio durante il programma The Bachelorette. La ragazza per ora non ha commentato la vicenda.

Gigi Hadid dimentica Zayn con Tyler Cameron?

Gigi Hadid è stata per tanto tempo legata all’ex componente degli One Direction, Zayn Malik. I due però pare si siano lasciati, una volta per tutte, un bel po’ di mesi fa, precisamente a Gennaio. A Marzo però sempre sulla modella era venuta fuori un’indiscrezione. Pare che Gigi Hadid avesse confessato di essere ancora innamorata di Zayn ma che non aveva nessuna intenzione di tornare a far coppia con lui. I due probabilmente hanno preso la decisione di interrompere la loro storia insieme, visto che forse sono rimasti in buoni rapporti dato che si seguono ancora anche sui social. Per la celebre Hadid, quindi, ora sembra essere arrivato il momento di dare una vera e propria svolta alla sua vita sentimentale. Dimenticherà per sempre Zayn Malik tra le braccia del bel Tyler Cameron? Per ora ci risulta un po’ presto fare delle previsioni visto che non è ancora chiaro in che rapporti siano i due. Gigi e Tayler sono stati visti insieme ma nessuno ha notato qualche atteggiamento affettuoso tra i due. Per questo motivo la loro relazione è e resta nel totale mistero almeno fino al prossimo avvistamento.

Tyler Cameron tra Hannah Brown e The Bachelorette

Ma chi sono Tyler Cameron e Hannah Brown? Ma sopratutto cos’è il programma Bachelorette? The Bachelorette è una sorta di Uomini e Donne all’americana. Perché è a tutti gli effetti un dating show, un programma dove uomini e donne si incontrano e si conoscono per scoprire se tra di loro c’è dell’affinità e se quindi può nascere qualcosa che vada oltre l’amicizia. Tyler Cameron ha partecipato al programma durante il quale ha conosciuto Hannah Bronwn ed in coppia con lei ha lasciato il reality. Secondo E! News i due avevano addirittura intensificato la loro conoscenza e, poco prima di essere visto con Gigi Hadid, Tyler ha passato una notte a casa di Hannah. Che cosa avrà pensato la giovane quando ha scoperto che il suo Cameron è uscito con la super modella? Per ora la Brown non ha proferito parola ma sicuramente non sarà esplosa di gioia quando ha scoperto la novità.