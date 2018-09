Gigi D’Alessio al Wind Summer Festival: “Sì, mi sposerò”

Il matrimonio tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ci sarà: la conferma al Wind Summer Festival

Gigi D’Alessio è tornato in tv. Ospite della finale del Wind Summer Festival, il cantante si è esibito in un medley delle sue canzoni più famose. E non si è tirato indietro davanti alla domanda scomoda della conduttrice Ilary Blasi. La moglie di Totti ha chiesto delucidazioni sul matrimonio tra il napoletano e Anna Tatangelo. Dopo una lunga separazione i due artisti sono infatti tornati insieme e sono pronti a diventare marito e moglie. “Sì, mi sposerò. Ma non ancora. Quando sarà lo dirò“, ha risposto il musicista. Insomma, non resta che attendere la data ufficiale…

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme dopo la crisi

“Ora ci sono altre priorità. Quando decideremo, lo comunicheremo sui social, per rispetto di tutte le persone che ci vogliono bene e che ci hanno sostenuto in questi anni”, ha detto Gigi D’Alessio a Tv Sorrisi e Canzoni qualche settimana fa. Anna Tatangelo, invece, non si è ancora espressa su questo ritorno di fiamma, ma i beninformati sostengono che l’inteprete di Sora è al settimo cielo. Del resto Lady Tata ha sempre definito il collega l’uomo più importante della sua vita insieme al figlio Andrea, che ha già 8 anni.

Anna Tatangelo ha amato sempre e solo Gigi D’Alessio

“Gigi è la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che, ancora, sposerei”, ha detto di recente Anna Tatangelo. E il sogno sta per diventare finalmente realtà…