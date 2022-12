Nuovo colpo di scena in arrivo nella vita privata di Gigi D’Alessio. A quasi un anno dalla nascita del quinto figlio Francesco, il popolare cantante napoletano sarebbe pronto a sposarsi di nuovo. Stando a quanto riporta il settimanale Diva e Donna, che ha consultato alcuni amici dell’artista, il 55enne vorrebbe convolare a nozze con l’attuale compagna Denise Esposito, che non ha neppure trent’anni.

Per Gigi D’Alessio si tratterebbe del secondo matrimonio, dopo quello con Carmela Barbato durato dal 1986 al 2014 e culminato con la nascita di tre figli: Claudio, Ilaria e Luca (noto ai più con il nome d’arte LDA). Una cerimonia nuziale tra Gigi e Denise sarebbe indubbiamente un altro boccone amaro da mandare giù per Anna Tatangelo.

L’interprete di Sora, secondo le indiscrezioni trapelate dopo la rottura, ha sempre sognato di sposare il suo Gigi ma D’Alessio non ha mai acconsentito, forse per paura di un secondo divorzio dopo quello tutt’altro che facile con l’ex moglie. L’incontro con Denise Esposito, però, sembra aver fatto cambiare velocemente idea a Gigi…I due si amano da circa un anno: galeotto un incontro a Capri, un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi.

Purtroppo i rapporti oggi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non sono dei migliori. Gli ex sono in contatto solo ed esclusivamente per il bene del figlio in comune Andrea, che ha undici anni. In un’intervista a Verissimo Lady Tata si è detta piuttosto amareggiata per il fatto di aver appreso della nuova paternità dell’ex compagno dai giornali.

Di recente Gigi D’Alessio ha dichiarato al Corriere della Sera di essere molto felice e ha augurato lo stesso ad Anna Tatangelo che, al contrario, è ancora single. La frequentazione con il rapper e attore Livio Cori, che aveva già conosciuto pure il piccolo Andrea, si è bruscamente interrotta qualche mese fa.

Perché Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati

Ad oggi risultano avvolti nel mistero i motivi che hanno portato Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo a mollarsi. I diretti interessati non ne hanno mai parlato apertamente. Secondo le indiscrezioni la conduttrice sognava il matrimonio che però non è mai arrivato nonostante Gigi sia ormai separato da tempo.

Anna Tatangelo non ha nascosto di aver fatto ricorso alla psicoterapia per affrontare un cambiamento così drastico e doloroso, avvenuto per ragioni ancora sconosciute al grande pubblico. La relazione con Gigi D’Alessio è durata più di un decennio e ha indubbiamente segnato la vita di Lady Tata privatamente e professionalmente.

Determinante è stata pure la stabilità economica, che Anna è riuscita a conquistarsi nel tempo. Dopo aver spezzato il suo legame con Gigi D’Alessio si è comprata una casa tutta sua dalla quale ripartire insieme ad Andrea, che ha un buon rapporto con entrambi i genitori.

Chi è Denise Esposito, la fidanzata di Gigi D’Alessio

29 anni, Denise Esposito è nata e cresciuta a Napoli. Bionda, occhi celesti, labbra carnose, nasino all’insù e un fisico da modella, è sempre stata una grande fan di Gigi D’Alessio. Denise non fa parte del mondo dello spettacolo: studia Giurisprudenza e il suo sogno è quello di diventare un avvocato.