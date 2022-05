Anna Tatangelo, l’amica: “Perché ha sbagliato a lasciare Gigi D’Alessio”

Anna Tatangelo di nuovo al centro del gossip. Di recente l’interprete, giurata e conduttrice ha detto addio a Livio Cori, con il quale faceva coppia fissa da circa un anno. Ignoti i motivi della frattura anche se pare che il giovane napoletano abbia sentito troppo il peso di una liaison accanto ad una donna molto più famosa di lui e con alle spalle un passato sentimentale decisamente ingombrante. Mentre Lady Tata ha preferito restare in silenzio sono emersi nuovi retroscena sulla rottura con il suo ex storico, Gigi D’Alessio, che risale ormai a più di due anni fa.

Stando a quanto dichiarato da un’amica a Novella 2000 la separazione da D’Alessio avrebbe influito negativamente sulla vita privata e professionale di Anna Tatangelo. La fonte ha spifferato al magazine diretto da Roberto Alessi:

“Che errore lasciare Gigi, sia da un punto di vista sentimentale (hanno un figlio) sia da un punto di vista professionale (lei con lui lavorava benissimo)”

Sarà vero? Di sicuro Gigi D’Alessio ha voltato pagina velocemente: si è rifatto una vita accanto alla 28enne Denise Esposito, dalla quale lo scorso gennaio ha avuto il suo quinto figlio, il piccolo Francesco. Anna Tatangelo, invece, ha cercato di riprendersi grazie a Livio Cori ma non ha funzionato nonostante le pubbliche dichiarazioni d’amore e le presentazioni in famiglia.

E così ora la 35enne è più che mai concentrata su Andrea, il primogenito avuto undici anni fa proprio da Gigi, e sul lavoro, che procede a gonfie vele anche dopo l’addio a D’Alessio. La Tatangelo è al lavoro su nuove canzoni, ha partecipato in qualità di giurata all’ultima edizione di All Together Now e ora conduce Scene da un matrimonio.

Anna Tatangelo oggi è single

In una recente intervista Anna Tatangelo non ha nascosto di aver fatto ricorso alla psicoterapia per affrontare un cambiamento così drastico e doloroso, avvenuto per ragioni ancora sconosciute al grande pubblico. La relazione con Gigi D’Alessio è durata più di un decennio e ha indubbiamente segnato la vita di Lady Tata privatamente e professionalmente.

Determinante è stata pure la stabilità economica, che Anna è riuscita a conquistarsi nel tempo. Dopo aver spezzato il suo legame con Gigi D’Alessio si è comprata una casa tutta sua dalla quale ripartire insieme ad Andrea, che ha un buon rapporto con entrambi i genitori.