La cantante e conduttrice televisiva torna sull’addio a Gigi D’Alessio e spiega perché per ora non andrà a convivere con Livio Cori

Per Anna Tatangelo è tempo di bilanci e confidenze. La cantante di Sora ha concesso una lunga chiacchierata al magazine Gente, con cui ha parlato della sua carriera televisiva e del suo privato. Nel marzo 2020 ha annunciato la fine della lunga relazione vissuta con Gigi D’Alessio. Dopodiché si è legata al rapper e attore Livio Cori. Nel mentre è sbarcata alla conduzione televisiva in solitaria, prendendo il timone di Scene da un matrimonio che, non solo è stato confermato per una seconda stagione su Canale Cinque, ma oltre ad andare in onda di sabato, dalla prossima settimana, raddoppierà, venendo trasmesso anche la domenica al posto di Amici di Maria De Filippi che si sposterà al sabato sera per la fase del Serale.

Capitolo tv: prima della partenza di Scene da un matrimonio, sul programma regnava scetticismo. Persino il conduttore storico dello show, Davide Mengacci, credeva che l’idea di rispolverare il format non fosse troppo azzeccata. E invece, seppur la Tatangelo non ha raggiunto ascolti record, il programma si è difeso egregiamente. “Anche Davide Mengacci, il ‘papà’ della trasmissione, si era detto titubante. Mi è dispiaciuto“, ha spiegato Anna che è poi passata a disquisire della relazione andata in frantumi con D’Alessio.

La Tatangelo, grazie anche alla psicoterapia, ha vissuto il momento delicato della rottura sentimentale come un periodo potenzialmente positivo, in grado di farla rinascere. “La psicoterapia – ha raccontato – mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo è davvero difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”. Quindi ha aggiunto di non avere alcun rimpianto e che per andare avanti bisogna metabolizzare il passato così da poter riuscire a ripartire.

Non tutte le donne, però, hanno la forza e i mezzi per poter intraprendere un percorso autonomo dopo aver vissuto una lunga relazione. A pesare sono spesso i giudizi oltre alla stabilità economica. Anna, invece, è riuscita sia a vincere i timori sui giudizi sia a costruirsi una solidità dal punto di vista delle casse personali, alla faccia di chi diceva che stesse con Gigi D’Alessio per una questione di denaro.

“La stabilità economica? Anche quella è fondamentale se vuoi fare un cambiamento. Io l’ho fatto. Mi sono comprata la mia casa. E dico grazie ogni volta che ci entro perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola”.

Spazio poi a Livio Cori, l’uomo che l’ha stregata dopo il naufragio sentimentale con D’Alessio. Per ora non c’è in programma la convivenza. Lui vive e lavora a Napoli, lei a Roma. Però Anna non esclude che più avanti possa andare a vivere sotto lo stesso tetto con l’attore. Un altro figlio? “Non voglio più pensare al futuro, voglio godermi il presente”.