Gigi D’Alessio: la figlia 27 enne Ilaria va a vivere in Cina

Gigi D’Alessio, la figlia Ilaria va a vivere in Cina. La notizia

Una nuova vita per la figlia di Gigi D’Alessio, Ilaria. La figlia 27 enne del cantante partenopeo e della moglie ha lasciato l’Italia per iniziare una nuova avventura in Cina. A rivelarlo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. Sul giornale, infatti, si legge la scelta della giovane di lasciare il nostro paese per trasferirsi in Estremo Oriente. I motivi che hanno portato la baby D’Alessio a prendere questa decisione riguardano una nuova esperienza lavorativa. Il suo arrivederci all’Italia però è già avvenuto con tanto di party prima della partenza e al quale hanno partecipato papà Gigi, la compagna ritrovata Anna Tatangelo, il fratello e la famiglia tutta.

Ilaria, la figlia di Gigi D’Alessio ha lasciato l’Italia: cosa dice Chi

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: è tornato l’amore

È ufficialmente tornata la serenità tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Dopo un periodo di crisi, di cui tutti i giornali si sono interessati, la coppia è tornata più forte che mai. Il cantante napoletano si è anche mostrato molto felice nei panni di coach nel programma di Rai 2 The Voice, in cui è uscito vincitore con la sua concorrente, Carmen Pierri.