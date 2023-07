Gigi D’Alessio e Tatangelo, nuovi fidanzati: lui schivo, lei incendiaria

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati una splendida coppia per molti anni. Come in molti ricorderanno la loro unione inizialmente fece molto discutere soprattutto per la grande differenza d’età e di notorietà tra i due: quando si conobbero infatti D’Alessio era già un uomo adulto all’apice del successo mentre lei era ancora molto giovane e alle prime esperienze nel mondo della musica. A incendiare la polemica fu anche il fatto che, all’epoca, il celebre cantante napoletano era ancora sposato con Carmela Barbato dalla quale ha avuto ben tre figli.

La coppia D’Alessio-Tatangelo nel 2010 ebbe un figlio di nome Andrea, che attualmente vive con la madre a Roma. Infatti, dopo tanti anni di amore, nel 2020, D’Alessio e Anna si sono detti definitivamente addio e a oggi entrambi si sono rifatti una vita sentimentalmente parlando, mantenendo comunque ottimi rapporti. Attualmente D’Alessio è legato a Denise Esposito, dal quale ha avuto da poco il suo quinto figlio di nome Francesco, mentre Anna Tatangelo ha appena trascorso una romantica vacanza in quel di Ibiza con il nuovo compagno, il modello 26enne Mattia Narducci.

Gigi D’Alessio e il suo nuovo amore Denise Esposito

Gigi D’Alessio ha avuto diverse relazioni nel corso degli anni ma ora sembra avere finalmente trovato stabilità con Denise Esposito. La giovane donna sembra essere davvero quella giusta per il cantante napoletano. Di lei non si sa molto e la coppia sin dall’inizio è sempre stata molto riservata, preferendo vivere la propria relazione lontano dalle luci della ribalta. Dal suo profilo Instagram si apprende che Denise lavora nell’ambito legale e ha conosciuto il compagno a Capri nel giugno del 2020, in occasione di un suo concerto.

In seguito pare che D’Alessio abbia ufficializzato il suo rapporto con Denise in occasione delle festività natalizie e da quel momento i due non si sono più lasciati. Il 24 gennaio 2022, Gigi D’Alessio e la compagna sono diventati genitori di Francesco, il quinto figlio del cantante neomelodico e attualmente pare che Gigi, Denise e il piccolo Francesco vivano a Napoli, in zona Posillipo, non molto lontano dalla vecchia abitazione che l’artista aveva condiviso con l’ex moglie Carmela.

Anna Tatangelo ha finalmente ritrovato la felicità

Anna Tatangelo dal canto suo ha fatto molta più difficoltà a ritrovare la felicità dopo la fine della relazione con il cantante napoletano. Dopo la relazione con Livio Cori, che si era conclusa lasciando a dir poco l’amaro in bocca ai fan, oggi Anna è di nuovo felice accanto al giovane modello Mattia Narducci.

Inizialmente i due avevano preferito vivere il loro amore appena sbocciato lontano dai riflettori, poi però i paparazzi li avevano immortalati durante alcune loro fughe romantiche e quindi, saltata la copertura, la coppia ha iniziato a postare foto insieme e ha ufficializzato il loro legame sui social. Diversamente dal suo ex, la Tatangelo ha quindi deciso di vivere il suo nuovo rapporto alla luce del sole, dimostrando di aver finalmente ritrovato la serenità dopo la sofferenza derivata non solo dalla fine del suo lungo rapporto con Gigi ma anche e soprattutto dalla scomparsa della sua adorata mamma.

Un paio di settimane fa la cantante si trovava in vacanza a Ibiza con Narducci e qualche giorno fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di fotografie che la ritraggono insieme al modello. Le immagini hanno immortalato alcuni dei momenti più belli di questi giorni e la cantante si è lasciata fotografare mentre ride divertita oppure bacia appassionatamente il compagno in acqua.