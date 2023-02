Svolta nella vita privata di Anna Tatangelo. La cantante di Sora, per diciotto anni compagna di Gigi D’Alessio, ha trovato un nuovo amore. Dopo le foto della coppia a spasso per Parigi, pubblicate dal settimanale Chi, l’artista e Mattia Narducci sono ufficialmente usciti allo scoperto.

È stato il ragazzo a postare su Instagram una foto in cui abbraccia dolcemente l’artista. Scatto corredato da un cuore. Al momento l’immagine non è stata ricondivisa da Lady Tata ma sembra che liaison abbia già spiccato il volo. Non è chiaro dove e come si siano conosciuti ma a quanto pare la liaison va avanti già da qualche mese.

Per Anna Tatangelo una rinascita dopo la cocente delusione avuta con Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto dodici anni fa il figlio Andrea, e la relazione finita male con Livio Cori, al quale è stata legata per circa due anni. Oggi la 36enne ha deciso di ripartire da Mattia Narducci, più giovane di dieci anni.

Di recente Anna Tatangelo e Mattia Narducci si sono concessi una fuga romantica a Parigi, dove si sono concessi passeggiate romantiche, cene gustose, qualche incursione nel mondo dell’arte e tanti baci e coccole. L’ex giurata di All Together Now è apparsa decisamente rilassata e spensierata.

Anna Tatangelo, chi è il nuovo fidanzato Mattia Narducci

Mattia Narducci ha 26 anni – dieci meno di Anna Tatangelo – e lavora come modello. È molto richiesto: è presente in ben sei agenzie di moda. Nato e cresciuto a Piacenza, ha iniziato a darsi da fare in questo settore solo cinque anni fa ma il suo sogno è quello di affermarsi come attore, tanto che da qualche tempo segue un corso di recitazione.

Il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo è molto amico di Stefano Sala e Simone Susinna, altri due modelli noti in tv per le esperienze al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi. Mattia Narducci ha un ottimo rapporto anche con Andrea Damante. Per ora la Tatangelo non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.