Anna Tatangelo, 36 anni, ha dimenticato Livio Cori (e pure Gigi D’Alessio, ma questa ormai è una storia remota). Oggi sorride con il nuovo fidanzato, il modello Mattia Narducci, piacentino e classe 1997 (la cantante ha quindi dieci anni più di lui). Particolari, bellissimo: occhi azzurri, alto 1.89 cm e un fascino che strega. Che tra i due ci fosse qualcosa lo si era capito da alcune mosse social, che avevano fatto intendere che, pochi giorni fa, entrambi si trovavano a Parigi, molto probabilmente assieme. Ora arriva la conferma che il rapporto è molto stretto e che nella metropoli sono stati, per dirla alla Striscia la Notizia, ‘vicini vicini’: a fornire i dettagli della ‘gita’ d’oltralpe ci ha pensato Chi Magazine, che ha pubblicato le romantiche foto del weekend che il ‘bellissimo’ e la Tatangelo hanno trascorso nella capitale francese, la città dell’amore.

Baci, coccole, abbracci e sguardi complici sono stati il carburante della rapida fuga sentimentale della neonata coppia in quei di Parigi. Mattia e Anna nella ‘Ville Lumiere’ hanno passato due notti, in un albergo extra lusso a cinque stelle. Poi lei ha preso un aereo per Roma, mentre lui è salito a bordo di un volo per Londra dove si è diretto per realizzare uno shooting fotografico. Dalle immagini pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini si nota una complicità intensa. Flirt o amore che potrà durare a lungo? Al momento non c’è una risposta, ma è certo che se i due, entrambi riservati, si sono mostrati alla luce del sole qualcosa di stuzzicante è in gioco.

A proposito di riservatezza: di Narducci, oltre ai suddetti dati personali di cui sopra, poco si sa. Qualcosina è però trapelato: tra le amicizie condivise ci sono quelle con Andrea Damante, Simone Susinna e Stefano Sala. Tra i suoi idoli sportivi figurano David Beckham e Michael Jordan. Ora non resta che attendere di capire se il tenebroso modello e la fascinosa artista di Sora alimenteranno la loro frequentazione con nuovi incontri. Tutto fa supporre di sì. E se saranno rose…