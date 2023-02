Nuovo amore in vista per Anna Tatangelo: una segnalazione svela chi sarebbe il misterioso nuovo flirt della cantante di Sora

Anna Tatangelo potrebbe aver ritrovato l’amore. I dubbi sono sorti nelle ultime ore tramite alcuni indizi ‘social’ condivisi dalla cantante. La 36enne, infatti, si è concessa una vacanza a Parigi ed ha documentato questo viaggio sul suo profilo Instagram. E, proprio osservando questi scatti, i più curiosi hanno intuito che la ‘ciociara’ sarebbe ben accompagnata.

Dalle storie postate negli ultimi giorni si sono viste fotografie di gustosi pranzi ed aperitivi, ma i piatti sono sempre stati due. Un paio di giorni fa ha inquadrato due calici di vino su un bancone di un locale parigino e subito dopo ha mostrato lo spacco della sua gonna, facendo vedere l’outfit sensuale sfoderato per l’enigmatica serata. Nelle ultime ore ha condiviso una foto della sua colazione, ma anche questa volta i vassoi erano due. In molti hanno subito pensato ad un nuovo flirt per la Tatangelo. In effetti, nel caso si fosse trattato di un parente o un amico, non avrebbe avuto problemi a menzionarlo nelle sue Instagram stories. Ciò che fa storcere il naso è proprio quest’ola di mistero rispetto al suo compagno di mangiate e bevute.

Beccato il nuovo flirt della Tatangelo, ecco chi è

Deianira Marzano, influencer esperta di cronaca rosa, ha ricevuto una segnalazione che sembrerebbe svelare l’identità della misteriosa nuova fiamma dell’ex di Gigi D’Alessio. A quanto pare, si tratterebbe del modello Mattia Narducci. Come si può vedere da alcuni scatti postati dalla cantante e dal suo presunto fidanzato, i due si trovavano nello stesso hotel parigino. Inoltre, i seguaci più attenti hanno notato l’uomo in precedenti video condivisi da Anna in compagnia dei suoi migliori amici. Non solo: sempre Deianira ha postato quella che sarebbe la prima foto di coppia dell’artista e del modello.

Non si hanno molte notizie di Mattia, ciò che si sa è che è un affermato modello che ha sfilato per i marchi più importanti del mondo della moda: da Dolce & Gabbana a Guess, passando per Cucinelli, Versace e Giorgio Armani. In un’intervista rilasciata a ‘Il Giornale d’Italia’ Narducci si è definito così, in tre semplici parole: “Determinato, ambizioso e soprattutto umile“.

Per ora, nessuno dei diretti interessati ha confermato questa nuova piccante frequentazione. Dopo la fine della sua lunga relazione con Gigi D’Alessio, la Tatangelo è stata legata al cantante Livio Cori. La storia, però, è naufragata dopo poco tempo e da allora la cantante si è dedicata solamente a suo figlio Andrea. Tuttavia, pare proprio che Anna abbia di nuovo incontrato qualcuno che le fa battere il cuore.