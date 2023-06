Gigi D’Alessio: prima volta sul red carpet con la compagna

In occasione della prima mondiale dell’ultimo capitolo della saga di Mission Impossible con Tom Cruise, Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito si sono presentati insieme per la prima volta insieme sul red carpet. Il cantante napoletano e la giovane compagna hanno sfilato in tenuta super elegante: un delicato abito color glicine per lei e un completo total black per lui. Si tratta della prima apparizione pubblica per la coppia, la prima volta che Gigi D’Alessio e la compagna si sono lasciati immortalare sorridenti dai mille flash dei fotografi. Alcuni poi si sono anche domandati quale fosse il legame tra il cantante napoletano e la saga di film di spionaggio.

L’amore tra Gigi e la compagna

Il cantante napoletano e la compagna hanno ben 26 anni di differenza ma nonostante questo pare che la loro love story vada a gonfie vele. Stando a quanto dicono persone vicine alla coppia, pare che i due si siano conosciuti grazie a un’amica in comune durante un concerto di Gigi a Capri, nel giugno del 2020. Da lì iniziò ufficialmente la loro relazione, una profonda storia d’amore che nemmeno le difficoltà imposte dal Covid hanno fermato. Gigi e Denise sono sempre stati molto discreti sulla loro vita privata e infatti sono stati paparazzati per la prima volta insieme solamente un anno dopo, nell’estate del 2021. Per stare più vicino alla compagna Gigi si trasferì anche a Posillipo, lasciando definitivamente la Capitale e soprattutto la villa nella quale aveva vissuto per 13 anni con Anna Tatangelo e il figlio Andrea, nato nel 2000. I due diventarono genitori a gennaio 2022, quando Denise diede alla luce il suo primogenito Francesco.

Si tratta del primo figlio per Denise ma per Gigi Francesco è già il quinto dopo Claudio, Ilaria, Luca e Andrea. Inoltre Gigi D’Alessio è anche nonno; il suo primogenito Claudio ha infatti ben tre figlie, Noemi, di 16 anni, avuta da una precedente relazione e quando era molto giovane, Sofia, nata nel 2020, e Giselle nel 2022, avute entrambe dalla attuale compagna Giusy Lo Conte. A oggi la coppia continua a vivere la loro relazione lontana dai riflettori e con grande discrezione tanto è che sono pochissime le informazioni sul loro conto.