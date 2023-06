Gigi D’Alessio e De Martino, brutta lite dietro le quinte: il retroscena

Gigi D’Alessio e Stefano De Martino avrebbe litigato in modo acceso prima della Festa dedicata al Napoli e al suo Scudetto. L’indiscrezione, riportata da Pipol TV su Instagram, parla di un litigio causato di vedute differenti. Domenica scorsa è giunto al termine il Campionato di calcio di Serie A, che quest’anno ha visto trionfare il Napoli. Per questo motivo, in seconda serata su Rai Due è andata in onda la Festa Scudetto del Napoli. Alla conduzione dell’evento televisivo il pubblico Rai ha ritrovato De Martino, il quale è stato affiancato da vari ospiti.

Tra questi ha preso parte alla Festa Scudetto su Rai 2 Gigi D’Alessio. Quest’ultimo, però, dietro le quinte si sarebbe reso protagonista di un’accesa lite, di cui solo oggi escono fuori i retroscena. Infatti, nei giorni scorsi non si è parlato di questo. Anzi, l’attenzione è stata puntata sul rapporto tra Stefano De Martino ed Emma Marrone. Quest’ultima è addirittura intervenuta, attraverso i social network, per dare delle spiegazioni e smentire qualsiasi voce che la vede ancora furiosa con l’ex fidanzato.

“Prima della festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati)”

Ma cos’è successo dunque dietro le quinte tra D’Alessio e De Martino? Secondo quanto riporta sempre Pipol TV, Pare che i due napoletani abbiano discusso animatamente per le scelte prese da Gigi sulle canzoni con cui esibirsi in diretta e anche per la “presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco”. Non si sa, però, chi fosse questo artista per cui Stefano avrebbe storto il naso.

Nonostante tutto, “alla fine la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti”, si legge. Pertanto, sembra che sia arrivata la pace tra De Martino e D’Alessio dopo la dura lite. Non si sa, però, se tra loro ora corra buon sangue. Sì, è arrivata la pace per gestire al meglio il programma legato ai festeggiamenti per lo Scudetto conquistato dal Napoli, ma tra loro potrebbero essere rimasti dei dissapori.

Ma sarà davvero avvenuto questo litigio prima della diretta? Da parte dei due diretti interessati non è arrivata in queste ore nessuna conferma o smentita al riguardo. E probabilmente entrambi procederanno con questa linea. Infatti, sia D’Alessio che De Martino non sono soliti utilizzare i social network, ad esempio, per dare spiegazioni. I più curiosi possono solo attendere un’eventuale intervista.