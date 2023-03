Gigi D’Alessio si è svelato in una nuova intervista per Il Messaggero, dove ha avuto modo di parlare della sua vita sentimentale. Il noto cantante napoletano ha ripercorso così le sue tre importanti storie d’amore, da cui ha avuto i suoi cinque figli. Ma prima si è soffermato sul film che racconterà la sua vita, che è a buon punto. L’artista ha raccontato di aver firmato un contratto con la produttrice Maria Grazia Saccà, la quale ha trovato un coproduttore americano. Gigi ha già incontrato lo sceneggiatore Peppe Fiore, il quale ha scritto la trama.

Il film punterà sulla storia di D’Alessio fino al 1992, anno in cui è uscito il suo primo album Lasciatemi cantare. La pellicola avrà il compito di percorrere varie fasi della vita di Gigi, anche quelle più spinose: “È la mia storia, vera e pulita com’è”. Le critiche più feroci durante la carriera del cantante di Non mollare mai hanno rappresentato la sua fortuna, in quanto gli hanno dato quella spinta giusta “per dimostrare che le cose non stavano come qualcuno diceva”.

Di sicuro un tema centrale della maggior parte delle canzoni di Gigi D’Alessio è quello dell’amore. Ma gli è stato fatto notare, nel corso di questa intervista, che ha avuto cinque figli da tre donne diverse. Cosa ha sbagliato in questi anni nella sua vita sentimentale? Perché le sue più importanti storie d’amore non sono durate? Va precisato che oggi Gigi è felicemente impegnato con la mamma del suo quinto figlio, ovvero Denise Esposito.

Ecco che il cantante ha spiegato:

“Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put**niere. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati”

Non è nelle sue intenzioni, però, chiedere scusa alle sue ex compagne. D’Alessio, infatti, ci ha tenuto a precisare: “Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi”. Ma sarebbe disposto a sposarsi di nuovo? Ebbene Gigi non esclude un secondo matrimonio, in quanto oggi ha un figlio piccolo ed è sereno e felice insieme alla sua Denise.

Uno dei suoi figli, LDA, è entrato nel mondo della musica, prendendo parte alla passata edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo di che, Luca ha partecipato alla nuova edizione del Festival di Sanremo con il brano Se poi domani, dove ha ricevuto il sostegno del padre. A Gigi è stato chiesto, oltre alla canzone del figlio, cosa gli è piaciuto di Sanremo 2023.

“Amadeus, un artista serissimo che si ascolta novecento canzoni per portare su quel palco le migliori. Mengoni, Tananai e Lazza. Molto meno le polemiche sul bacio rosa Chemical e Fedez, il gossip sui litigi dei Ferragnez… Ma che c’entra questa roba con le canzoni?”

E lui guiderebbe il Festival di Sanremo come ha fatto il suo collega Claudio Baglioni? Non è escluso che D’Alessio, se mai ricevesse una proposta del genere, accetterebbe.