In un lungo post su Instagram, Gigi D’Alessio ha dedicato una lunga lettera al figlio in vista della sua esibizione al Festival di Sanremo

LDA è uno dei 14 cantanti in gara che si esibirà questa sera 8 febbraio al Festival di Sanremo. Il giovane napoletano si è fatto conoscere durante la scorsa edizione di “Amici di Maria De Filippi” e, a distanza di un anno, la sua carriera ha preso il volo: è, infatti, l’unico ‘amiciano’ dello scorso anno ad essere stato scelto da Amadeus per partecipare alla kermesse musicale. Prima del debutto di Luca D’Alessio sul palco dell’Ariston con il brano “Se poi domani”, una persona in particolare ha voluto fargli un in bocca al lupo speciale: si tratta di papà Gigi.

La dolce dedica è stata pubblicata da Gigi D’Alessio sul suo profilo Instagram, come didascalia di un’inedita foto di famiglia. Nello scatto si può vedere il giudice di “The Voice Senior” insieme ad un Luca bambino, che già mostrava la sua passione, dilettandosi a cantare con un microfono in mano e un pianoforte vicino. Il cantante partenopeo ha esordito scrivendo parole d’elogio e di supporto per il figlio 19enne:

La tua sensibilità ed il tuo animo gentile ti hanno accompagnato fin da bambino. Oggi che sei un giovane uomo che si affaccia alla vita con gli stessi valori, sento di dirti che sono ancora più fiero di te. Vorrei difenderti da quest’ansia che ti assale e donarti le consapevolezze che ho acquisito in questi anni, ma è giusto che anche tu percorra la tua strada verso le sicurezze che credi di non avere, perché altro non sono che giovani insicurezze.

L’ex di Anna Tatangelo è veterano del Festival e ha ricordato tutto ciò che quel palco così importante ha significato per lui. Palco grazie al quale, tra l’altro, ha conosciuto la cantante originaria di Sora, con cui ha avuto una relazione di ben 15 anni:

Il Festival di Sanremo per me è sempre stato il palco più bello e importante del nostro Paese, e ci sono tornato tutte le volte che ho potuto. È il palco che nel 2000 mi ha portato da Napoli all’Italia: lo racconto spesso e mi piace ricordarlo proprio oggi, il giorno in cui anche tu canterai per la prima volta in quel Teatro che così tanto ha dato e ha significato per me.

Il 55enne non è mai voluto interferire nella carriera musicale del figlio, nato dal matrimonio con l’ex moglie Carmela Barbato. Difatti, l’anno passato era stato anche lodato da Maria De Filippi. Nonostante il rapporto di amicizia tra i due, la conduttrice aveva precisato che il napoletano non le aveva mai chiesto nessun tipo di favoritismo per il terzogenito. E, anche in questa nuova avventura sanremese, Gigi ha voluto lasciare Luca libero, restando sempre un passo indietro:

Ti ho seguito da lontano, senza interferire, ti ho visto percorrere la tua strada con sacrificio e impegno, lavorando ogni giorno per arrivare fino a qui. Era il tuo sogno, e lo stai per realizzare. Ti auguro di godertelo al massimo, ti auguro di divertirti ed emozionarti, di vivere nel modo più bello il tuo grande sogno, te lo meriti.

Infine, ha concluso in questo modo il lungo testo che racchiude a pieno l’amore puro di un padre verso un figlio:

Io ti seguirò da casa, sarò incollato alla tv, sempre più orgoglioso di poter dire che sono il papà di LDA. Ti amo tanto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Subito dopo, è arrivata la risposta emozionante dell’ex allievo di “Amici”, il quale ha sempre dichiarato di avere una relazione speciale con il padre. “Ed io sarò sempre più orgoglioso di dire che sono il figlio di Gigi D’Alessio. Ti amo tanto papà”, ha scritto. Ma una lettera così profonda non ha suscitato tale commozione solo in Luca. Molti personaggi, infatti, hanno commentato il post di Gigi: da Mara Venier che ha condiviso un semplice cuore, a Nino D’Angelo, che ha esternato il suo supporto verso il D’Alessio minore, fino ad arrivare ai cantanti più giovani, come Aka7even ed il compagno sanremese di LDA, Lazza.

LDA: il peso di portare un cognome ingombrante

Quando LDA è entrato ad Amici, da molti è stato etichettato semplicemente come “il figlio di”. In passato, il peso di un cognome così importante è stato spesso causa di malessere per il giovane cantante. Tuttavia, nell’ultimo anno, Luca è riuscito a costruirsi una propria identità e ad oggi ha acquisito una grande sicurezza personale. Queste le sue parole a “Il Corriere Della Sera”: