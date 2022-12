LDA a Sanremo 2023: arriva la reazione di papà Gigi D’Alessio

Tra i big in gara a Sanremo anche LDA, il figlio di Gigi D’Alessio: come ha reagito il cantautore napoletano alla notizia

Luca D’Alessio in arte LDA, figlio di Gigi D’Alessio, sarà uno dei big in gara a Sanremo 2023. Dopo il successo riscontrato nel talent di Maria De Filippi, Amici, il ragazzo ha ora una grande occasione, quella di calcare il palco più famoso d’Italia. Poco dopo l’annuncio di Amadeus al Tg1 dei nomi dei big, Gigi ha scritto tramite il suo profilo Instagram un bel messaggio per il figlio. Il cantante napoletano ha espresso tutto il suo orgoglio per il traguardo raggiunto dal suo frutto d’amore:

“Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento… Sempre più orgoglioso di te. Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo Papà”.

Lo stile musicale di LDA si differenzia da quello del padre. Il ragazzo strizza l’occhio al rap, senza però allontanarsi dal pop. Questa partecipazione al Festival di Sanremo potrebbe essere l’occasione giusta per spiccare il volo e scrollarsi di dosso l’etichetta di ‘figlio di…’

Chi è Luca D’Alessio, in arte LDA

Luca D’Alessio nasce a Napoli nel 2003 dall’amore di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. Nel 2021 decide di farsi chiamare LDA per prendere le distanze, musicalmente parlando, dal padre. Partecipa ad Amici di Maria De Filippi dove si distingue per il suo talento e per la sua semplicità nella scrittura. Durante il talent viene anche criticato, soprattutto da Anna Pettinelli, che gli ha sempre detto di vedere poca originalità e grande somiglianza con il padre.

Luca è molto legato alla sua famiglia. Ha quattro fratelli: due più grandi, Claudio e Ilaria, e due più piccoli. Andrea nato dalla relazione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo e Francesco, recentemente venuto alla luce dalla love story del padre e Denise Esposito, una fan di 28 anni che ha fatto breccia nel cuore di Gigi.

Il cantante preferito di LDA è Justin Bieber. In alcune interviste ha detto che il suo sogno sarebbe stato quello di partecipare al Festival di Sanremo. Ci ha pensato Amadeus a renderlo realtà.

Il ragazzo ha pubblicato su Instagram un video in cui si vede Amadeus enunciare i nomi dei big in gara. “Luchino è a Sanremo”, ha sottolineato. Non resta che attendere che inizi la kermesse e vedere come se la caverà il giovane.