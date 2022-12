Gigi D’Alessio: le ultime parole su Anna Tatangelo fanno male

Sono passati circa due anni da quando Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati. Una rottura piuttosto burrascosa, tanto che la cantante di Sora ha appreso della notizia del quinto figlio del collega dai giornali. L’artista napoletano si è infatti rifatto una vita velocemente accanto a Denise Esposito, sua giovane fan campana, dalla quale a gennaio 2022 ha avuto il piccolo Francesco. Lady Tata, al contrario, è ancora single (ma corteggiatissima), dopo aver frequentato per un periodo il rapper e attore Livio Cori.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gigi D’Alessio ha svelato in che rapporti è oggi con Anna Tatangelo. Il musicista ha preferito non dire troppo ma dalle sue parole si evince parecchia sofferenza per la situazione. La relazione, durata anni e anni, non è finita nel migliore dei modi.

“Eh…va bene, comunque abbiamo un figlio insieme. – ha affermato Gigi D’Alessio al Corsera – Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita”. Nessun riferimento a Denise Esposito mentre sull’arrivo del quinto figlio si è detto felice e super emozionato.

Tra l’altro Gigi D’Alessio è anche nonno di tre nipoti avuti dal primogenito Claudio, nato dal matrimonio con Carmela Barbato. Con quest’ultima ha poi avuto Ilaria e Luca (conosciuto ai più come LDA, che ha partecipato ad Amici). Dall’amore con Anna Tatangelo è invece nato Andrea.

Perché Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati

Ad oggi risultano avvolti nel mistero i motivi che hanno portato Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo a mollarsi. I diretti interessati non ne hanno mai parlato apertamente. Secondo le indiscrezioni l’artista di Sora sognava il matrimonio che però non è mai arrivato nonostante Gigi sia ormai separato da tempo.

Anna Tatangelo non ha nascosto di aver fatto ricorso alla psicoterapia per affrontare un cambiamento così drastico e doloroso, avvenuto per ragioni ancora sconosciute al grande pubblico. La relazione con Gigi D’Alessio è durata più di un decennio e ha indubbiamente segnato la vita di Lady Tata privatamente e professionalmente.

Determinante è stata pure la stabilità economica, che Anna è riuscita a conquistarsi nel tempo. Dopo aver spezzato il suo legame con Gigi D’Alessio si è comprata una casa tutta sua dalla quale ripartire insieme ad Andrea, che ha un buon rapporto con entrambi i genitori.