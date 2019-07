Gianni Sperti, vacanze che toccano il cuore: “Faticoso ma emozionante”

Vacanze Gianni Sperti in India: il messaggio dell’opionista

Gianni Sperti si trova attualmente in India. Un viaggio che lo sta cambiando nel profondo: ha pubblicato diversi video e foto su Instagram con cui ha spiegato che tutto quello che vede gli entra direttamente nel suo cuore. Vacanze, le sue, che non dimenticherà mai. Non ha deciso di optare per i soliti viaggi a Ibiza, per le stesse mete scelte ogni anni dai Vip, ma ha preferito fare qualcosa di nuovo, di emozionante. Ha raccontato questa sua esperienza e non mancheranno altri post degni di nota.

Un viaggio speciale per Gianni Sperti e il ritorno a Uomini e Donne 2019/2020

Sul suo viaggio in India, Gianni Sperti ha scritto questo messaggio: “Momenti di vita in India, sono quei momenti che catturano la mia attenzione e che pubblicherò sul mio profilo. Questo viaggio è faticoso ma emozionante allo stesso tempo. Questi tre ragazzi si rinfrescano durante una giornata di caldo torrido”. Non si sarebbe mai immaginato di provare certe emozioni. Potrebbe rimanere in India ancora per alcuni giorni, ma aggiornerà continuamente i suoi numerosi follower, che però vogliono sapere anche delle anticipazioni su Uomini e Donne!

Anticipazioni Uomini e Donne: prime indiscrezioni e conferma sugli opinionisti

Certamente Gianni Sperti sarà presente nella stagione 2019/2020 di U&D. Una presenza fissa, proprio come quella di Tina Cipollari, che sta passando tanto tempo assieme ai figli. Cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove puntate del dating show? Sicuramente i tronisti faranno tanto chiacchierare: tra la lista dei papabili c’è Federica Lepanto, vista recentemente a Temptation Island come single. Molto presto ci sarà anche il parto di Rosa Perrotta: Maria De Filippi inviterà l’ex tronista e il fidanzato Pietro Tartaglione in trasmissione o li vedremo prima a Domenica Live di Barbara d’Urso?