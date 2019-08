Gianni Sperti e il ritorno a Uomini e Donne: “Io mi preparo così”

Gianni Sperti si prepara a tornare a Uomini e Donne. L’opinionista lancia una simpatica frecciatina a Tina Cipollari

Le vacanze sono finite e tutti si preparano al grande ritorno. C’è chi dovrà tornare a scuola, chi a lavoro e chi…deve tornare nello studio di Uomini e Donne come Gianni Sperti e Tina Cipollari! Dunque anche il programma di Maria De Filippi più amato dagli italiani sta per far ritorno e con esso tutti i suoi personaggi, tra cui i due famosi opinionisti. La coppia più esplosiva della televisione si sta finalmente per riunire e il pubblico affezionato al programma si sta già preparando per assistere alle loro esilaranti gag e bislacche litigate. Del resto, chi non ama lo Sperti e la Cipollari? Nessuno! I due, infatti, sono tra i volti televisivi più adorati ed acclamati dal pubblico italiano.

Gianni Sperti si prepara ad incontrare Tina Cipollari

Le registrazioni di Uomini e Donne inizieranno domani, 29 Agosto 2019. E quindi per il simpatico opinionista pugliese si sta avvicinando il momento di incontrare la sua compagna d’avventure Tina Cipollari. Come si starà preparando Gianni Sperti? A rivelarlo è stato direttamente lui in un modo davvero esilarante. L’opinionista di Uomini e Donne ha postato una fotografia, scattata tempo fa in India, che lo ritrae mentre medita e si rilassa ed ha scritto: “Io che mi preparo per incontrare Tina Cipollari”. Eh si, di relax ce ne vuole perché stare accanto all’eccentrica viterbese non è di certo semplice (anche se ne vale la pena, viste le risate che riesce a scatenare).

Uomini e Donne: la data della prima puntata

Oramai ci siamo, Uomini e Donne sta per fare il suo ritorno in televisione. La prima puntata verrà registrata domani, 29 Agosto, ma il programma partirà su Canale 5 il 9 Settembre alle ore 14:45. Ovviamente ci sarà sia il Trono Classico e sia il Trono Over dove sicuramente potremo rivedere l’amata Gemma Galgani. Intanto, proprio la redazione del programma ci sta facendo conoscere le prime due ragazze che prenderanno parte al Trono Classico. La prima è Giulia Quattrociocche, 27enne romana; la seconda invece è Sara Tozzi che abbiamo già intravisto a Temptation Island.