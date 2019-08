Gianni Sperti, nuovo messaggio contro Teresa Cilia? La lotta social prosegue

Gianni Sperti con Raffaella Mennoia: la nuova frecciatina che sembra voler colpire Teresa Cilia

Nuova frecciatina a Teresa Cilia da parte di Gianni Sperti? Prosegue la lotta social tra i vari protagonisti di Uomini e Donne. In particolare, l’ex tronista ha acceso un vero e proprio scontro su Instagram con Raffaella Mennoia. A inserirsi nelle discussioni ci hanno pensato anche Deianira Marzano e Karina Cascella. Ma non solo, pure Gianni ora decide di dire la sua con una frecciatina che sembra rivolta proprio alla Cilia. Il tutto è, però, partito da un attacco di Mario Serpa contro la redazione del programma, da cui sono partite le risposte della Mennoia, di Sperti e Jack Vanore. Ora Gianni sembra voler mandare un chiaro messaggio a Teresa, che ha confermato di non voler più mantenere il silenzio su determinate questioni. Ma la Cilia ci ha sempre tenuto a precisare di non avercela con il programma intero o con tutta la redazione, ma solo ed esclusivamente con una persona, la Mennoia. Nonostante sia stata chiara su questo punto, sembra che non tutti abbiano capito le sue intenzioni.

Gianni pare non sia riuscito, per nulla, ad apprezzare le ultime dichiarazioni fatte da Teresa. “Sputare nel piatto in cui hai mangiato equivale a sputarsi in faccia da soli. Eravate liberi di non mangiato il quel piatto, ma capisco i vantaggi”, dichiara l’opinionista di Uomini e Donne. Sembra un chiaro messaggio rivolto alla Cilia, che sta mandando avanti una vera e propria lotta. L’ex tronista si dice certa del fatto che ci siano delle verità nascoste al pubblico e da ciò è nato un nuovo scontro con la Cascella. Sembra proprio non volersi placare questa sorta di guerra tra i vari protagonisti del programma.

AGGIORNAMENTO: Non tarda ad arrivare la risposta di Teresa. Anche lei sulle Stories di Instagram continua l’attacco: “Stare seduto lì da 20 anni e non dire mai una cosa giusta equivale a essere ignoranti e senza personalità. Ah dimenticavo, tu sei ballerino”. Subito dopo l’opinionista risponde: “Mai una cosa giusta in 20 anni? Quindi nemmeno quando ho osannato te. Col senno di poi in effetti avrei dovuto ascoltare chi invece ti aveva inquadrata e definita per come ti stai mostrando”.

Gianni Sperti contro Teresa Cilia: il nuovo messaggio parla chiaro

Più volte Teresa ha assicurato di essere davvero riconoscente al programma, alla redazione e a Maria De Filippi. Nonostante ciò, ha riscontrato, insieme al fidanzato Salvatore Di Carlo, dei problemi con Raffaella. Il pubblico è ora diviso in due. C’è chi sostiene e appoggia Teresa e dall’altra c’è, invece, chi dà il suo sostegno alla Mennoia. Questa nuova frecciatina fa notare come anche Gianni Sperti sia schierato completamente dalla parte di Raffaella. Ricordiamo che l’opinionista è sempre stato un grande sostenitore di Teresa e Salvatore, eppure ora si ritrova a non essere per nulla d’accordo con loro.