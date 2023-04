Gianni Sperti si sfoga con un lungo post su Instagram in occasione del suo 50esimo compleanno. Lo storico opinionista di Uomini e Donne confessa così di essere in terapia, in quanto sta attraversando un periodo particolarmente complicato. Prima, però, ci tiene a fare altre precisazioni. Gianni fa notare che il tempo passa in fretta e non se ne accorge. Oltre questo, Sperti ammette di aver vissuto questi 50 anni seguendo le sue emozioni. Questo ha potuto farlo con la danza e viaggiando.

Inoltre, l’opinionista di Maria De Filippi confessa di aver amato solo due volte nella sua vita, dando tu se stesso a quella persona. A questo punto, rivela lati inediti del suo carattere. Quando conosce una persona crede di essere inizialmente ingenuo, per poi svegliarsi, in quanto non pensa mai che qualcuno possa fargli del male. E come tutti, Gianni ha vissuto i suoi alti e bassi, non rivelando mai pubblicamente la realtà dei fatti: “Quello che ho vissuto realmente non l’ho mai reso pubblico”. Solo oggi Sperti confessa di aver vissuto “nel buio più profondo”, che inevitabilmente l’ha segnato e da cui ha tratto insegnamento.

Ma in tutto questo non può negare di aver vissuto anche “tanti momenti di gioia” che resteranno sempre nel suo cuore. Infatti, Gianni Sperti ritiene di essere una persona davvero fortunata. Questo perché ha una famiglia che lo ama e delle persone intorno a lui che gli vogliono molto bene. Ed ecco che, a questo punto, Gianni svela cosa sta vivendo in questo periodo, senza entrare troppo nel dettaglio e parlando delle sue reazioni a Uomini e Donne, anche se non cita direttamente il programma.

“In questo periodo sto attraversando un momento difficile e non vi nascondo che sono in terapia per le mie insicurezze che mi accompagnano da sempre. Spesso sembro accanito o arrabbiato ma è solo perché ho un forte senso di giustizia e per la stima che ho per le persone con cui lavoro. So di non piacere a tutti ed è giusto così…anche a me non piacciono tutti”

Sperti si ritrova spesso protagonista di accesi scontri nello studio del programma di Maria De Filippi. Solo nella puntata andata in onda ieri, l’opinionista ha discusso con Armando Incarnato.

A febbraio, in occasione di San Valentino, Gianni aveva parlato pubblicamente della sua vita sentimentale. Non si sa se la seguente dichiarazione sia legata a questo, ma Sperti sembra essere ormai pronto a vivere liberamente la sua vita come è giusto che sia:

“Ciò di cui sono sicuro è che da oggi in poi voglio vivere serenamente e con la massima libertà ma, soprattutto, voglio vivere questa mia seconda giovinezza alla ricerca della LUCE. Oggi compio 50 anni ma a dire la verità me ne sento ancora 25”

Gianni conclude questa sua intervista con il titolo di libro che sta leggendo proprio in questi giorni: “Succede sempre qualcosa di meraviglioso”. Pioggia di commenti sotto questo lungo post di Gianni. Non mancano gli auguri da parte di alcuni volti del programma di cui è opinionista con Tina Cipollari. In particolare, si notano i commenti di Pamela Barretta, Luisa Anna Monti, Ursula Bennardo e Luca Salatino.