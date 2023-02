Gianni Sperti fidanzato? Il chiarimento nel giorno di San Valentino

Oggi 14 febbraio si festeggia la festa degli innamorati e Gianni Sperti ha colto l’occasione per fare chiarezza sulla sua attuale vita sentimentale. Nel giorno di San Valentino, l’opinionista storico di “Uomini e Donne” ha postato una storia su Instagram che scaccia via ogni dubbio. “E anche quest’anno festeggeremo l’anno prossimo”, si legge nel messaggio, accompagnato in sottofondo dalla canzone intitolata “Soli”, di Adriano Celentano. Il braccio destro di Tina Cipollari è, dunque, single. Già lo scorso novembre, in occasione del “Single Day”, aveva fatto sapere a tutti di non stare insieme ad una persona da ben dieci anni. “Sono 10 anni che lo festeggio” aveva, infatti, scritto Gianni sotto un post di “Trash Italiano”, accompagnando la frase con tre emoticon sorridenti. A quanto pare, da allora, la situazione non è cambiata e Sperti non ha ancora trovato l”anima gemella”.

La vita privata di Gianni Sperti è da anni accompagnata da un velo di mistero, ma, oggi, ha dato un aggiornamento importante ai suoi fan confessando di essere ancora single. Le informazioni sull’evolversi della sua vita amorosa sono poche. La scorsa estate si era mormorato di un interesse da parte del volto di UeD per un’ex professoressa de “L’eredità”. Si era parlato, infatti, di un flirt con la showgirl Cristina Buccino. Lo aveva rivelato il portale “Dagospia”, che aveva riportato alla luce una valanga di like su Instagram dell’opinionista sul profilo dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Gianni, però, non ha mai confermato né smentito il rumor. Tuttavia, avendo confessato di essere single da dieci anni, pare improbabile che ci sia stata un’effettiva frequentazione con la Buccino.

Il matrimonio con Paola Barale

Notoriamente, Gianni Sperti ha avuto una lunga relazione con Paola Barale. I due sono convolati a nozze nel 1998, dopo essersi conosciuti nel programma tv “La sai l’ultima?”. Il matrimonio, però, è naufragato nel 2002 e, poco dopo, la showgirl aveva ritrovato l’amore con Raz Degan, con cui è stata poi legata per ben 13 anni. Alcuni mesi fa, la Barale, in un’intervista a Verissimo, aveva riservato dure parole per l’ex marito, accusandolo di non aver mai “mostrato la sua vera natura”. Una frase che voleva fare un velato riferimento ad una possibile omosessualità di Sperti, mai confermata, però, dall’ex ballerino.