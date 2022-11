Gianni Sperti: “Io fidanzato? Ecco la verità degli ultimi 10 anni”

Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, ogni giorno, nel salotto di Canale Cinque orchestrato da Maria De Filippi, commenta le vicende sentimentali di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri del Trono Over. Tanto loquace nel dipanare le situazioni sentimentali altrui, quanto riservato se si tratta di parlare della sua sfera personale. Nelle scorse ore, però, ha fatto uno strappo alla regola ed ha fornito dei dettagli circa i suoi affari di cuore. Intervenendo sotto a un post Instagram pubblicato da Trash Italiano dedicato al Single Day (“Auguri a noi”, ha scritto il noto account social), l’ex ballerino ha fatto sapere di unirsi ai festeggiamenti in quanto è solo soletto da ben 10 anni

“Sono 10 anni che lo festeggio” ha messo nero su bianco Sperti, accompagnando la frase con tre emoticon sorridenti e quindi confermando che al suo fianco non c’è alcun partner da parecchi anni. D’altra parte sulla vita sentimentale del volto di UeD c’è assoluto riserbo. Quel che si sa, ma in questo caso bisogna fare un salto nel passato di oltre quattro lustri, è che nel 1998 ha sposato la showgirl Paola Barale (attualmente protagonista in tv a Ballando con le Stelle). La love story decollò dopo che i due si incontrarono nel programma tv La sai l’ultima?.

Il matrimonio durò circa quattro anni, naufragando al termine del 2002. Fu divorzio. Pochi mesi fa la conduttrice di Fossano, in un’intervista concessa a Verissimo, innanzi alla padrona di casa Silvia Toffanin sibilò che l’ex marito non ha mai “mostrato la sua vera natura”. Una dichiarazione che ha ulteriormente dato vigore alle voci che vogliono l’opinionista omosessuale. Tale ipotesi viene sussurrata da anni, ma non ha mai trovato alcuna conferma da parte del diretto interessato.

Per quel che invece riguarda i rapporti attuali tra Gianni e la Barale, non ce ne sono. In diverse occasioni l’ex star di Buona Domenica ha dichiarato di non aver più alcun tipo di legame con l’ex marito. Lo stesso vale per un’altra sua fiamma storica, Raz Degan: pure con il modello israeliano non ha più alcun genere di contatto.