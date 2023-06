Gianni Sperti, festa 50 anni: tanti invitati UeD (presenti e assenti)

Conclusa l’ultima edizione di Uomini e Donne che lo ha tenuto impegnato per l’intera stagione televisiva, Gianni Sperti ha potuto festeggiare in grande stile il suo 50esimo compleanno. In realtà, il compleanno dell’ex ballerino è stato lo scorso 12 aprile, ma solo ieri, 18 giugno, ha celebrato l’importante traguardo con un party esclusivo in locale nella città di Napoli. Tra i presenti, diversi protagonisti del dating show di Canale 5, una tra tutti Tina Cipollari, la sua collega e grande amica.

Per l’occasione, l’opinionista di Uomini e Donne ha sfoggiato un elegante completo nero con bordi dorati, accompagnato da maglia nera a rete. Tina, invece, si è presentata con un lungo vestito verde acqua, simile ai tanti indossati durante le puntate del programma di Canale 5. La Cipollari, ovviamente, non poteva mancare alla festa del suo grande amico. I due, nel corso della serata, hanno anche fatto un simpatico e tenero ballo al centro del locale, sotto gli occhi dei tanti invitati che hanno ripreso la scena, contribuendo a rendere già virale il video di quel momento.

Gianni Sperti, party esclusivo: presenti e assenti

Ma, Tina non è stata l’unica invitata dal mondo di Uomini e Donne. Ospiti, infatti, anche una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione, nonché l’ultima ancora superstite, ovvero quella formata da Lavinia e Alessio. La loro storia, infatti, è l’unica che ancora procede senza interruzioni. Al contrario, Luca Daffrè e Nicole Santinelli si sono lasciati con le rispettive scelte dopo poche settimane, mentre Federico Nicotera e Carola Carpanelli stanno attraversando un periodo di forte crisi.

Gianni non ha voluto solamente personaggi dell’ultima edizione, difatti tra i presenti c’erano anche Luca Salatino e Matteo Ranieri. I due amici si sono da poco ritrovati e, dopo la rottura di Salatino e Soraia, sembrano essere davvero inseparabili. Per quanto riguarda, invece, il trono over, troviamo la coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. L’ex dama è molto legata all’opinionista e ha voluto festeggiarlo insieme al suo compagno, con il quale si è mostrata molto complice per l’intera serata, scacciando via le voci di rottura che circolano ormai da settimane.

Grandi assenti, invece, Gemma Galgani e Maria De Filippi. L’ultima, al momento, pare sia in Sardegna per le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, mentre, per quanto riguarda Gemma, non è chiaro se abbia declinato l’invito o se non sia proprio mai stata presa in considerazione da Sperti. Chissà…