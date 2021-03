Gianni Morandi: le prime parole del cantante dopo l’incidente

Gianni Morandi is back! A una settimana dall’incidente domestico in cui ha rischiato grosso il cantante è riapparso sui social network. In particolare su Facebook, piattaforma che l’artista usa da anni con gioia ed entusiasmo per restare sempre in contatto con i suoi innumerevoli fan. Morandi oggi sta bene ma ha ammesso ai suoi “seguaci” che non è di certo un passeggiata andare avanti dopo quanto accaduto.

“È più dura del previsto”, ha scritto su Facebook Gianni Morandi che, lo scorso 11 marzo, è stato ricoverato all’ospedale di Cesena per ustioni a mani e gambe. Sui social network l’eterno ragazzo ha poi ringraziato la squadra del Bologna e il suo allenatore Sinisa Mihajlovic che nei giorni scorsi hanno inviato a Morandi un video di incoraggiamento, di sostegno e di affetto.

Com’è noto Gianni è un grande tifoso del Bologna e in un momento così delicato e difficile ha potuto contare sulla sua squadra del cuore. Morandi si è infortunato mentre bruciava sterpaglie nel giardino di casa ed è scivolato sulle fiamme. Per le bruciature, presenti su tutto il corpo, sono stati necessari ricovero e cure specializzate. Da allora Gianni Morandi era rimasto in silenzio sui social network, con grande preoccupazione dei fan.

Gianni Morandi oggi, come sta il cantante

Gianni Morandi è tornato su Facebook mercoledì 17 marzo ma a quanto pare è ancora ricoverato al Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufali di Cesena. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di un’operazione ma l’equipe di medici ha assicurato che non c’è bisogno di intervenire chirurgicamente per risolvere la faccenda.

L’ultimo bollettino medico di Gianni Morandi parlava infatti di condizioni soddisfacenti, con le zone ustionate che continuano ad essere sottoposte ai trattamenti medici necessari. Inizialmente Morandi era stato ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna. In un secondo momento è stato necessario il trasferimento in una struttura specializzata.

In questi giorni così difficili Gianni Morandi può contare sulla presenza della sua famiglia. La moglie Anna Dan e i tre figli: Marco e Marianna (nati dal primo matrimonio con l’attrice Laura Efrikian) e Pietro.