Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni, come sta ora

Gianni Morandi è stato ricoverato d’urgenza dopo un incidente domestico. Il cantante è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna dopo aver riportato delle ustioni a mani e gambe. Come è successo? Morandi stava bruciando delle sterpaglie nella sua campagna, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto sul fuoco. Al momento questo è quanto si conosce sulle dinamiche dell’incidente, non sono emersi ulteriori dettagli. In tanti si sono subito chiesti come sta Gianni Morandi dopo le ustioni: pare non sia nulla di grave.

Stando a quanto riportato da La Stampa e altre testate online, infatti, il cantante avrebbe anche riso e scherzato con gli operatori sanitari dopo i primi soccorsi. Ha scattato anche dei selfie con loro. Insomma, solo un brutto spavento iniziale, ma il peggio sembra essere stato scongiurato. In pronto soccorso il cantante è stato curato per delle importanti ustioni riportate specialmente alla mano destra. Alla fine i medici hanno deciso di trasferirlo al centro grandi ustionati di Cesena per degli approfondimenti in più.

Gianni Morandi ha avuto un brutto incidente e nelle prossime settimane dovrà affrontare delle importanti cure mediche. Le ustioni non vanno mai sottovalutate, ma le prime notizie fanno tirare un sospiro di sollievo. La prossima volta magari sarà portato a prestare molta più attenzione, anche se passando i suoi giorni in campagna di sicuro è abituato a essere molto attento. Insomma, oggi non sarà stata la prima volta che bruciava sterpaglie. Gli incidenti capitano, purtroppo, e Gianni ha dovuto impararlo sulla sua pelle, in tutti i sensi.

Nei prossimi giorni seguiranno di sicuro aggiornamenti, intanto proprio poco prima dell’incidente Gianni ha postato una foto su Facebook. Lo scatto è stato postato poco dopo le 18, il cantante ha scherzato sul fatto di aver trovato finalmente dei guanti della giusta misura per le sue famose enormi mani. Era alle prese con i lavori in campagna e come sempre ha condiviso i suoi momenti sui social. L’incidente quindi è avvenuto dopo le sei del pomeriggio. In attesa di aggiornamenti, a Gianni Morandi vanno i nostri calorosi auguri di pronta guarigione.