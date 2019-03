Gianni Bella a Ora o mai più: il gesto di Toto Cutugno e Silvia Salemi

Gianni Bella alla finale di Ora o mai più 2019

C’era anche Gianni Bella alla finale di Ora o mai più. Il famoso artista era seduto in prima fila e non si è perso neppure un minuto della gara, dove la sorella Marcella Bella partecipa in qualità di Coach fin dalla prima edizione. La sua presenza non è passata inosservata e Bella ha subito ricevuto l’applauso del pubblico. Non solo: Toto Cutugno e Silvia Salemi si sono resi protagonisti di dolci gesti nei confronti di Gianni. Il primo ha dedicato al collega la sua performance con Annalisa Minetti, quella della canzone L’Italiano. La Salemi, invece, ha ringraziato Gianni per il suo lavoro e per la profondità dei suoi brani che hanno sicuramente cambiato le sorti della musica italiana.

Come sta oggi Gianni Bella dopo l’ictus che lo ha colpito

Dopo l’ictus che l’ha colpito nel 2010 Gianni Bella è tornato alla vita di sempre seppur con qualche difficoltà. “Fisicamente sta bene ma non può più parlare come prima. L’ictus ha colpito metà del suo volto e una parte della lingua. Però canticchia”, ha detto di recente Marcella Bella a CR4-La Repubblica delle Donne. Nonostante questi evidenti problemi, Gianni continua a lavorare. Il suo ultimo impegno professionale è lo spettacolo teatrale La Capinera, tratto dal rinomato libro Storia di una Capinera di Giovanni Verga. Gianni ha curato le musiche in collaborazione con Mogol.

Marcella Bella e l’evento dedicato al fratello Gianni

Legata fin da bambina al fratello Gianni Bella, Marcella ha dedicato una serata evento al rinomato paroliere. Una serata bella per te Gianni – questo il titolo dell’evento – è andato in onda su Rete 4 e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti: da Loredana Bertè a Umberto Tozzi, passando per Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia e tanti altri.