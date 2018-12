Gianni Bella oggi: come sta il cantante? News da Marcella Bella

Come sta Gianni Bella? Le ultime dichiarazioni di Marcella Bella

Ospite di Piero Chiambretti a CR4-La Repubblica delle Donne Marcella Bella ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute del fratello Gianni Bella. Quest’ultimo, com’è noto, è stato colpito da un ictus nel gennaio del 2010. Dopo sette mesi di degenza l’artista è tornato a lavorare ma a otto anni di distanza porta ancora i segni di quanto accaduto. “Fisicamente sta bene ma non può più parlare come prima. L’ictus ha colpito metà del suo volto e una parte della lingua. Però canticchia”, ha spiegato Marcella, reduce dal successo del programma Rai Ora o mai più, dove ha ricoperto il ruolo di Coach. Nonostante questi evidenti problemi, Gianni continua a lavorare. Il suo ultimo impegno professionale è lo spettacolo teatrale La Capinera, tratto dal rinomato libro Storia di una Capinera di Giovanni Verga. Gianni ha curato le musiche in collaborazione con Mogol.

Gianni e Marcella Bella al Festival di Sanremo 2019?

Secondo recenti indiscrezioni Marcella Bella sarà tra i cantanti del Festival di Sanremo 2019. L’amica di Cristiano Malgioglio avrebbe presentato a Claudio Baglioni un pezzo firmato proprio dal fratello. “Gianni non ha mai smesso di amare la musica, e pur con tutti i suoi limiti, ha sempre cercato aiuto per poter scrivere nuovi brani, io gli sono sempre vicina e in questo periodo l’ho pregato di scrivere una canzone per me e ci siamo riusciti, anche se per lui è stato un grande sforzo; l’ho chiesto come regalo per i miei cinquant’anni di carriera e lui con mio fratello Rosario è riuscito a suggerirci le note di un brano che reputo davvero emozionante…”, si è limitata a dichiarare Marcella a Domani Press.

Marcella Bella e l’evento dedicato al fratello Gianni

Legata fin da bambina al fratello Gianni Bella, Marcella ha dedicato pure una serata evento al rinomato paroliere. Una serata bella per te Gianni – questo il titolo dell’evento – è andato in onda su Rete 4 e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti: da Loredana Bertè a Umberto Tozzi, passando per Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia e tanti altri.